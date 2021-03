Lockdown a Pasqua e nei weekend: oltre 400 milioni di perdite per la ristorazione italiana

Il lockdown di Pasqua costerà oltre 400 milioni a ristoranti, pizzerie ed agriturismi del Belpaese. La stima, basata sui dati pre-Covid, che vedevano quasi 7 milioni di italiani pranzare quel giorno fuori casa, è della Coldiretti, in riferimento all’ipotesi di nuove restrizioni proposte ieri dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts) per fronteggiare la diffusione della pandemia. Si parla in particolare di chiusure nei weekend e nel ponte di Pasqua, sul modello già utilizzato lo scorso Natale: un periodo fondamentale per la ristorazione, dove l’80% del fatturato, peraltro già ridotto al minimo da smart working, assenza di turisti e chiusure forzate delle zone a rischio, arriva proprio dai fine settimana.



Una prospettiva che rischia di aggravare le difficoltà dei ristoratori e di travolgere a valanga interi settori dell’agroalimentare made in Italy con vino e cibi invenduti per un valore di 11,5 miliardi dall’inizio della pandemia. Coldiretti stima che nell’ultimo anno 300 milioni di chili di carne bovina, 250 milioni di chili di pesce e frutti di mare e circa 200 milioni di bottiglie di vino non siano mai arrivati sulle tavole dei locali con decine di migliaia di agricoltori, allevatori, pescatori, viticoltori e casari che soffrono insieme ai ristoratori.



Anche alla luce dell’avanzare della campagna di vaccinazione, spiega la Coldiretti, è importante consentire le aperture nei locali della ristorazione dove sono state adottate importanti misure di sicurezza, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi e la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso.

