Lorenzo Cesconi è il nuovo presidente Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti)

Lorenzo Cesconi, vignaiolo in Trentino, con la storica cantina di famiglia, è il nuovo presidente Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti). Cesconi succede a Matilde Poggi, che è stata alla guida di Fivi per nove anni e attualmente ricopre il ruolo di Presidente di Cevi (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants). In Fivi dal 2003, Lorenzo Cesconi, 43 anni, gestisce con i fratelli e il padre l’azienda agricola con 20 ettari di vigneto, suddivisi tra la zona di Pressano e della Valle dei Laghi.

“La grande famiglia dei vignaioli indipendenti Fivi - dichiara Cesconi - è cresciuta in numero di associati; siamo ormai quasi a 1.400 soci, ma anche come autorevolezza: Fivi è ormai riconosciuta sia a livello politico che sindacale come un interlocutore serio e affidabile. Credo nei valori che il concetto di vignaiolo esprime: lavorare nel e per il territorio, applicando la stessa filosofia, legata ai valori della terra, dal vigneto alla cantina fino alla vendita. Il mio impegno in Fivi (dove, nell’ultimo triennio, è stato vicepresidente) è di continuare il lavoro di chi mi ha preceduto, Costantino Charrere e Matilde Poggi”.

