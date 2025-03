L’ostrica è “bipartisan”: consenso unanime della politica sulla riduzione dell’Iva dal 22% al 10%

Forse un giorno, anche a breve, saranno davvero, come dice il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, “un prodotto accessibile, che può rappresentare una nuova opportunità per la filiera ittica italiana”. Ma ad oggi, nell’immaginario collettivo, le ostriche, classicamente abbinate allo Champagne, sono uno dei simboli del lusso in tavola, tra i prodotti più costosi ed esclusive della pesca. Capaci, però, non già di dividere, come accade spesso, ma di unire la politica visto che, da maggioranza e opposizione, “bipartisan”, come si usa dire, è arrivato l’ok alla proposta di ridurre l’Iva sulle ostriche, dal 22% al 10%. Ad annunciarlo, in una nota, lo stesso Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: “questa mattina al Senato ho incontrato i pescatori di Goro, che, da anni, affrontano le conseguenze dell’emergenza granchio blu. Ho ascoltato le loro preoccupazioni, consapevole di quanto questo settore rappresenti il lavoro e il sostentamento di centinaia di famiglie. Fin dall’inizio abbiamo lavorato per trovare soluzioni concrete, investendo risorse e presentando un piano di contenimento che delinea una strategia per contrastare un problema che ha messo in ginocchio la produzione di vongole, cuore dell’economia locale.

Oggi, però, emerge un’altra possibilità di riscatto: l’ostricoltura. Le ostriche, più resistenti agli attacchi del granchio blu, possono rappresentare un’opportunità di sviluppo per il territorio. La loro proposta di ridurre l’Iva sulle ostriche dal 22% al 10% ha ottenuto il consenso di maggioranza e opposizione, anche se gli emendamenti presentati in Legge di Bilancio, da Pd, M5s, Lega e Forza Italia, non sono stati approvati. Ho ribadito che il Ministero dell’Agricoltura farà la sua parte affinché questa misura venga accolta. Le ostriche non devono essere considerate un bene di lusso, ma un prodotto accessibile che può rappresentare una nuova opportunità per la filiera ittica italiana”, ha concluso Lollobrigida.

