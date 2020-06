L’Università della Tuscia lancia il primo corso di laurea in produzione sementiera e vivaismo

Nasce, a partire dal prossimo anno accademico, il primo Corso di Laurea in Produzione Sementiera e Vivaismo, promosso dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia. L’obiettivo, formare i tecnici del futuro capaci di programmare e gestire la produzione sostenibile di seme e di piante con elevate caratteristiche qualitative.



I nuovi laureati avranno competenze in ambito agronomico, fitopatologico, biotecnologico, economico-giuridico e commerciale e si occuperanno di attività come la certificazione delle produzioni vivaistiche e sementiere, la costituzione, la registrazione e la protezione di nuove varietà vegetali e le azioni di marketing nella filiera vivaistica.

