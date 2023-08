L’uva Muscadine, una varietà da tavola americana, potrebbe essere un nuovo “super-alimento”

Nuovo “super-alimento” in arrivo? L’uva Muscadine è una varietà da tavola americana, diffusa negli stati del Sud-Est, ma anche in Messico: non viene usata per produrre vino, se non raramente per tipologie dolci, ma come frutto da consumare fresco, oltre che per fare gelatine e marmellate. Adesso si è scoperto che avrebbe grandissime proprietà benefiche per la salute. Secondo le ultime ricerche degli scienziati, come riportato dal magazine Usa “Wine Spectator”, questa tipologia di uva è ricchissima di polifenoli, tra cui la quercetina, l’acido ellagico e il resveratrolo. Con uno dei più alti livelli di antiossidanti di qualsiasi frutto, potrebbe non solo migliorare la salute della pelle, ma addirittura combattere il cancro.

Nella ricerca, per 6 settimane gli scienziati hanno somministrato a due gruppi di pazienti una bevanda a base di uva Muscadine dealcolizzata oppure una bevanda placebo, mentre monitoravano le condizioni della loro pelle. I partecipanti sono stati istruiti a bere due bicchieri al giorno del liquido loro assegnato. I ricercatori hanno monitorato i marcatori per l’infiammazione e lo stress ossidativo, quindi hanno analizzato i dati per esaminare i potenziali effetti dei polifenoli sull’invecchiamento e l’elasticità della pelle. Lo studio ha riscontrato una diminuzione dello stress ossidativo all’interno delle cellule delle donne studiate e una migliore elasticità tra coloro che hanno consumato la bevanda a base di Muscadine.

La Muscadine, nota anche come “Vitis rotundifolia”, è una specie diversa rispetto alle varietà di “Vitis vinifera” tipicamente utilizzate nella vinificazione. È disponibile in varietà bianche e rosse, presenta acini rotondi e una buccia dura e spessa, ed è resistente alla fillossera e ad altri parassiti originari del Nord America. Può essere molto difficile da utilizzare per la produzione di vino, ma è ricca di alcuni polifenoli, in particolare l’acido ellagico. Gli scienziati hanno scoperto un numero crescente di proprietà terapeutiche dell’acido ellagico, e hanno iniziato gli studi di fase 1 per i trattamenti contro il cancro in diversi studi, con estratti concentrati chiamati Mge (estratto di uva Muscadina) e Mske (estratto di buccia di uva Muscadina). Gli scienziati stanno esaminando in particolare la capacità dell’Mge di aiutare ad aumentare il benessere fisico nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico in stadio avanzato triplo negativo, nonché il potenziale dell’Mske di colpire la proliferazione del ciclo cellulare del cancro nei pazienti con carcinoma della prostata. Entrambi gli studi finora mostrano progressi positivi, con gli scienziati sempre più interessati a studiare le azioni antitumorali degli estratti di questo tipo di uva.

