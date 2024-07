Luxury lifestyle ed eccellenza dell’artigianalità nel Chianti Classico, con Dievole e Lamborghini

Unire il fascino del grande vino italiano con il prestigio assoluto dei top brand dei motori, è una delle formule di maggior successo se si guarda al segmento del lusso. È il caso di Maserati con Antinori, per esempio, concretizzato anche nel recente lancio dell’esemplare unico di GranCabrio Folgore Tignanello (di cui abbiamo raccontato qui). Ed ora è anche il caso di Dievole, tra le tenute più belle del Chianti Classico del gruppo Abfv - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, e Lamborghini, icona nel mondo delle auto di lusso, che hanno siglato un accordo di collaborazione per offrire alla propria clientela una serie di esperienze speciali. Primo atto di questa partnership, della durata di 2 anni, sarà la presenza nel Dievole Wine Resort di Castelnuovo Berardenga di una Lamborghini Urus, che unisce l’anima di un’auto di lusso supersportiva con le funzionalità pratiche di un Suv, che, fino al 28 luglio, sarà il mezzo riservato ad un numero ristretto di invitati e ospiti per un giro nel Chianti Classico. Per scoprire le dolci colline di uno dei territori del vino più belli del mondo, tra vigne, olivi, cipressi, pievi e piccoli borghi, ma anche la Siena del Medioevo e la Firenze del Rinascimento. La collaborazione tra i due brand proseguirà attraverso altre iniziative, tra cui l’omaggio a ospiti selezionati del vino di Dievole con packaging limited edition, ma anche eventi al Museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese o nel Dievole Wine Resort. Inoltre, nella cantina di Castelnuovo Berardenga, saranno riservati dei locker e degli spazi ad hoc ai clienti Lamborghini che vorranno custodire a Dievole il vino acquistato. In una partnership, che nasce dalla condivisione di valori affini tra le due aziende, come l’italianità, l’artigianalità e la storicità, e la voglia di offrire ai propri clienti esperienze indimenticabili.

Una nuova iniziativa del gruppo di Alejandro Bulgheroni, imprenditore italo-argentino e tra gli uomini più facoltosi del mondo, con una grande passione per la terra e i suoi prodotti, vino e olio in primis, con tenute in alcuni dei territori più vocati al mondo, dal Sudamerica alla Francia, fino all’Italia dove i primi investimenti risalgono al 2012. E dove ora mette insieme, oltre a Dievole nel Chianti Classico, anche Poggio Landi e Podere Brizio a Montalcino, e Tenuta Le Colonne e Tenuta Meraviglia a Bolgheri, per un totale di 330 ettari vitati, tutti condotti con metodo biologico, e una produzione che si aggira su un milione di bottiglie l’anno, tra Chianti Classico, Brunello di Montalcino e Bolgheri.

