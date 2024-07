Una “supercar” bespoke prodotta in un unico esemplare: nasce la GranCabrio Folgore Tignanello

Da una parte il Tignanello, prodotto dalla famiglia Antinori in Toscana, tra i vini più iconici dell’enologia del Belpaese, che, quest’anno, festeggia i suoi primi 50 anni; dall’altra Maserati, brand sinonimo dell’auto di lusso made in Italy e pioniera della storia dei motori. Insieme hanno dato vita ad un’esclusiva “supercar” bespoke, ispirata a tradizione, innovazione e artigianalità italiana: la GranCabrio Folgore Tignanello è la prima cabrio luxury 100% elettrica. Un modello unico, di un colore ispirato alla terra della vigna e alle barrique, che andrà all’asta il prossimo 14 luglio in California al “Festival Napa Valley”, uno degli eventi di beneficenza più importanti in America.

Completamente customizzata, l’auto - nata da una partnership già siglata nel 2019 - si presenta con colori e sfumature ricercate, materiali innovativi e dettagli artigianali. A partire dal colore della carrozzeria, creato ad hoc: la vernice “Terra di Tignanello” è un color castagno ispirato al terreno della vigna, riscaldato da un bordeaux ramato che ricorda le sfumature centrali rosse delle caratteristiche barrique di Tignanello. Cerchi e pinze sono rispettivamente in finishing nero opaco e nero lucido, mentre gli emblemi sono rame; il logo Maserati Fuoriserie è in copper glossy su tinta glossy. La capote in tessuto è nera.

Ma sono gli interni a regalare i particolari più romantici, “svelando” i tratti distintivi di Tignanello e celebrando la storia di entrambe le case, unendo tradizione, innovazione e artigianalità. I sedili sono caratterizzati in pelle cuoio impreziosito da cannelloni in multimateriale di colore argento e bordeaux, realizzati in Vegea, un tessuto tecnico spalmabile da derivazione delle vigne, ricordando le geometrie dei filari della collina di Tignanello, caratterizzata dalle rocce di alberese nel centro filare. Il tessuto ha un aspetto e una mano del tutto simile alla pelle ed è stato utilizzato per la prima volta su una vettura Maserati.Tutto il resto è real material: la radica scura con laseratura - scelta per ricordare l’impressione a fuoco

sulle botti di rovere - impreziosisce i pannelli, dove si può leggere alcuni dettagli sulla nascita di Tignanello. Sul poggiatesta, un elegante ricamo unisce il Tridente di Maserati con uno dei tratti distintivi di Tignanello, il sole, che da sempre spicca sull’etichetta della bottiglia. Lo stesso simbolo si ritrova laserato sul tunnel centrale, insieme alle date 1971-2021: queste fanno riferimento alla prima e all’annata attuale di Tignanello, a distanza di 50 anni della presentazione sul mercato di questo vino.

“Questa collaborazione con Marchesi Antinori - spiega Klaus Busse, Maserati Head of Design - ci permette di esprimere al meglio l’essenza della produzione Bespoke, fiore all’occhiello del nostro programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, pensato per creare delle esperienze ad hoc per i clienti del Tridente, attraverso la creazione di auto su misura capaci di rendere l’esperienza di guida ancora più sublime e distintiva, proprio come a tavola solo un vino d’eccellenza può fare. Raccontare una storia di eccellenza italiana è per noi motivo di orgoglio e uno stimolo continuo per il nostro lavoro, che con la produzione Bespoke aspira a realizzare qualcosa di assolutamente dedicato e inimitabile”.

“Una sfida mai finita, l’ossessione a migliorarci, a porci sempre in discussione, a trovare margini qualitativi sempre più elevati - spiega il marchese Piero Antinori - questi sono i cardini della collaborazione con Maserati, un marchio riconosciuto nel mondo come simbolo della qualità del made in Italy. Un esemplare unico, ispirato a Tignanello in occasione del 50° anniversario, una vettura dalla grande identità e riconoscibilità, proprio come il nostro vino. Un’iniziativa che rende la nostra famiglia particolarmente orgogliosa: questa speciale GranCabrio Folgore sarà battuta al “Festival Napa Valley’s 2024 Arts for All Gala” e il ricavato sarà devoluto in beneficenza”.

