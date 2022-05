Mai più pappe, doppia cucina, e piatti insapori con le “ricette da grandi” che fanno bene a tutti

Ha mangiato abbastanza? Può assaggiare i nostri piatti? Sarà adeguata la sua porzione? Sarà l’autosvezzamento la strada più giusta? E soprattutto, come conciliare l’alimentazione del bambino con i pasti di tutta la famiglia? Dalla costruzione di un pasto bilanciato, all’analisi precisa di tutte le indicazioni scientifiche, “in soccorso” dei genitori alle prese con una tappa fondamentale nella vita di ogni bambino, arriva in libreria “Svezzamento senza pensieri. Mangiare bene tutti insieme: un percorso tra nutrizione e salute per l’intera famiglia”, una vera e propria guida pratica e naturale per affrontare ogni aspetto con armonia e consapevolezza, accompagnati passo dopo passo dai suggerimenti, ma anche dalle gustose ricette, di Francesca Ghelfi, nutrizionista ed esperta di alimentazione materno-infantile.

Lo svezzamento rappresenta una tappa importantissima nella crescita del bambino, non solo in quanto passaggio ad un’alimentazione solida, ma soprattutto per il mondo di colori, profumi e sapori che si spalanca davanti ai suoi occhi. Grazie a un percorso strutturato pieno di consigli e informazioni, completo di 50 ricette gustose e per tutti, Francesca Ghelfi, che si occupa di alimentazione, dalla scienza al piatto, ed è membro di NNEdPro, una rete internazionale per la promozione dell’educazione nutrizionale, partner dell’Università di Cambridge, impegnata nella divulgazione scientifica attraverso i social media, e in progetti di promozione della salute e aggiornamento professionale per la Fondazione De Marchi, in collaborazione con il Policlinico di Milano, e per l’Istituto Europeo di Oncologia, affronta i dubbi e le difficoltà legate all’alimentazione infantile, rivoluzionando la gestione dei pasti in famiglia e trasformando l’ora della pappa in un momento unico di gioia e condivisione.

Un libro (Vallardi editore, maggio 2022, pp. 224, prezzo di copertina 16,90 euro) ideale per affrontare lo svezzamento con la giusta serenità e consapevolezza, lasciandosi alle spalle la paura di sbagliare. Siamo impazienti di immortalare ogni loro conquista a tavola, ma al tempo stesso preoccupati di fornire il giusto cibo, nonché stremati davanti alla fatica di dover cucinare ogni giorno un pasto in più, sano ed equilibrato. Infatti, una corretta nutrizione durante i primi anni di vita è fondamentale non solo per garantire crescita, benessere e adeguato sviluppo del bambino, ma anche per influire positivamente sulle abitudini alimentari future e prevenire malattie croniche in età adulta.

Scoperta, esperienza, condivisione e fiducia: l’autrice porta in tavola gli ingredienti indispensabili per accompagnare i bambini alla scoperta del cibo e ad amarlo nella sua diversità, prevenendo l’insorgere di disturbi dell’alimentazione e trasformando i pasti in famiglia in un momento quotidiano di serenità e condivisione.

