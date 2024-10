Masciarelli Tenute Agricole cresce con il bio: acquisita la “Chiamami quando Piove - Valori”

Masciarelli Tenute Agricole, azienda vitivinicola simbolo dell’Abruzzo del vino e del vino italiano, guida da Marina Cvetic e Miriam Masciarelli, amplia il proprio portfolio con l’acquisizione dell’azienda biologica “Chiamami quando Piove - Valori” (26 ettari di vigneto nei comuni di Controguerra e Sant’Omero, in provincia di Teramo, ndr): dopo averne curato la distribuzione dal 2005, anno di creazione della rete distributiva oggi nota come Gianni’s Selection, l’azienda abruzzese ha deciso così di acquisire la cantina teramana, per la profonda comunanza di filosofie tra le due realtà, improntate alla passione, all’amore per la propria terra e alla ricerca della qualità in tutte le fasi della produzione.

“La selezione biologica - spiega il gruppo - offre sei etichette distintive che raccontano l’autenticità e l’eccellenza del territorio abruzzese (da Montepulciano d’Abruzzo Biologico Doc al Cerasuolo d’Abruzzo Biologico Doc, dall’Abruzzo Pecorino Biologico Doc all’Abruzzo Pecorino Doc Octava Dies, dall’Inkiostro Merlot Igt Colli Aprutini al Vigna Sant’Angelo Montepulciano d’Abruzzo Docg Colline Teramane)”. Una nuova alleanza, dunque, tra la famiglia Masciarelli e il fondatore della “Chiamami quando Piove - Valori”, Luigi Valori, che “considerato un membro a pieno titolo della grande famiglia Masciarelli, condivide la sua vasta esperienza e la sua visione unica fornendo formazione ai dipendenti nelle vigne e mantenendo viva la tradizione di pratiche sostenibili, valori artigianali e l’uso delle più moderne tecnologie nel processo produttivo”.

