Masi Agricola, nel primo semestre 2022 crescono ricavi (36,9 milioni di euro) e redditività

Ricavi netti a quota 36,9 milioni di euro (+26,2% sul primo semestre 2021, a 29,3 milioni di euro), Margine Operativo Lordo a quota 8,4 milioni di euro (in crescita del 56% dai 5,4 milioni di euro di 12 mesi fa), Margine Operativo Netto a 6,2 milioni di euro (era a 3,3 milioni di euro nel primo semestre 2021), Utile netto a 4,1 milioni di euro (da 2,1 milioni di euro), e indebitamento finanziario netto che tocca i 4 milioni di euro (erano 2,7 milioni di euro il 31 dicembre 2021): ecco i risultati consolidati del primo semestre 2022 di Masi Agricola, società quotata nell’Euronext Growth Milan e tra le aziende più importanti del vino italiano e della Valpolicella, che certifica non solo la tenuta, ma addirittura la crescita rispetto al primo semestre 2021, nonostante “le rilevanti perturbazioni in corso nel contesto macroeconomico, geopolitico e sociale, che pongono alcuni seri interrogativi sul futuro”, come ha sottolineato Sandro Boscaini, presidente Masi Agricola.

A guidare le vendite è il mercato americano, che ha fatturato più di 13 milioni di euro, il 35,3% del totale, in crescita del 17,8% sul primo semestre 2021, seguito da quello europeo (12,5 milioni di euro, 33,9% del totale, +22,9%) e da quello italiano (9,2 milioni di euro, 24,9% del fatturato totale di Masi Agricola e +39,7% sul primo semestre 2021). Cresce molto l’aggregato di tutti gli altri mercati, che valgono 2,1 milioni di euro, pari al 5,9% del mercato e in crescita del 53,9%.

Copyright © 2000/2022