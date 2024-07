“Melodie e bolle” da Bosca, nei 10 anni di Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte

Il 22 giugno 2014 i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato venivano riconosciuti Patrimonio dell’Umanità Unesco, cinquantesimo sito italiano e primo paesaggio culturale vitivinicolo italiano ad entrare a far parte dei luoghi del mondo in cui la mano dell’uomo e la bellezza della natura hanno dato vita ad un eccezionale valore universale da proteggere in una visione innovativa. Merito anche di un’unicità come le cantine “Cattedrali Sotterranee” di Canelli, dove è nato lo spumante italiano, ed anch’esse Patrimonio Unesco, come quelle custodite dalla storica casa spumantiera Bosca che, per festeggiare nel 2024 i 10 anni dal riconoscimento, nei giorni scorsi, ha aperto le porte al pubblico con “Melodie e bolle”, un concerto di musica classica gratuito, con il pianista Francesco Cipolletta e il soprano Natalia Skryabina, con la partecipazione del violinista Andrea Bertino, in una performance elegante e coinvolgente.

“Il riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco ha un valore particolare per la nostra famiglia. Mio padre (Luigiterzo Bosca, ndr) è stato tra i primi promotori della richiesta insieme ad altri importanti referenti del tessuto imprenditoriale canellese. Aveva compreso l’importanza di entrare in questo circuito, ma soprattutto era fortemente convinto del valore del nostro territorio e della necessità di valorizzarlo anche a livello internazionale - ha detto Polina Bosca, sesta generazione alla guida della cantina con i fratelli Pia e Gigi Bosca, fondata nel 1831 - e siamo felici di aver festeggiato insieme alla comunità monferrina il decennale di questo importante riconoscimento”.

Copyright © 2000/2024