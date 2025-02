Meno persone utilizzano il cellulare a tavola nei ristoranti (23% contro il 30% del 2024)

Promuovere la convivialità a tavola, incoraggiando gli utenti a mettere via il cellulare per apprezzare meglio il cibo e le interazioni sociali. Secondo un sondaggio condotto da TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti, sta crescendo la consapevolezza riguardo all’importanza di disconnettersi durante i pasti. Solo il 23% degli intervistati utilizza frequentemente il cellulare a tavola, un dato in calo dal 30% del 2024. Il 77% afferma di usare raramente o mai il cellulare a tavola rispetto al 64% dell’anno scorso. Inoltre, l’uso dei social e della messaggistica è diminuito notevolmente, passando dal 36% al 30%. Nonostante ciò, la pratica di fotografare i piatti rimane popolare, segnando un 48% nel 2025 contro il 29% del 2024, ma con un minor tempo complessivo trascorso sui dispositivi. A dirlo, è lo studio “La distrazione a tavola” di TheFork su oltre 2.000 clienti di ristoranti che indaga il livello di distrazione a tavola. I risultati dell’indagine sono rilasciati con il lancio della campagna “Gusto Connesso” in occasione dello #SconnessiDay 2025, realizzata in collaborazione con Il Milanese Imbruttito e Smart.

L’iniziativa invita gli utenti a mettere via il cellulare e vivere appieno l’esperienza gastronomica nei ristoranti della “Top 100” di TheFork a Milano (qui la lista completa) nel weekend dello #SconnessiDay (22-23 febbraio). Nei ristoranti selezionati, i clienti troveranno i cavalieri segnaposto con il messaggio “Meno telefono, più gusto” per ricordare l’importanza della convivialità a tavola.

“Abbiamo deciso di partire da Milano sia per la fama di “imbruttiti” della città, sia perché la nostra sede italiana è qui. Nello spirito dello #SconnessiDay, abbiamo voluto incontrare personalmente i ristoratori e distribuire il cavaliere di “Gusto Connesso”, riscontrando grande entusiasmo”, spiega Carlo Carollo, country manager TheFork in Italia.

