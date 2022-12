Meno ricerca di ricette sul web: in Italia food & Co. escono dalle classifiche 2022 di Google

C’è stato un tempo in cui, complici il lockdown e lo smart working, gli italiani si sono trasformati in un esercito di panificatori e master chef, e hanno trascorso intere giornate on line a cercare ricette da fare in casa, tanto che, nel 2020 e nel 2021, c’era proprio il cibo tra i Google trends. Ma, archiviato il Covid e forse complici la guerra e la crisi energetica, gli italiani sembrano aver abbandonato, almeno in parte, l’ossessione per la cucina, al punto che food & Co. sono usciti dalle classifiche 2022 di Google Italia.

Le ricerche più gettonate quest’anno nel Belpaese, ha fatto sapere il motore di ricerca numero uno al mondo, hanno riguardato l’attualità - con l’Ucraina, il presidente russo Putin e le elezioni politiche - i personaggi famosi che ci hanno lasciato - come la Regina Elisabetta e Piero Angela - lo sport con l’Australian Open e i cantanti come Blanco, mentre il cibo sembra essere passato decisamente in secondo piano.

Naturalmente su Google si continuano a cercare istruzioni per cucinare - del resto il web è il più fornito e completo ricettario esistente - e nella classifica mondiale delle ricette più cliccate troviamo uno spaccato della cucina etnica internazionale: al primo posto c’è il “Paneer pasanda”, piatto indiano a base di formaggio, seguito dal “Bolo caseiro”, un dolce brasiliano, e dal “Tuzlu kurabiye”, un tipo di biscotto della Turchia. A seguire “Overnight oats”, “zimtschnecken” (Cinnamon rolls), “Irmik helvası” (Semolina halva), “панкейки” (Pancakes), “Baba ganoush”, “Bulgur pilavı” (Bulgur rice) e “Pasta salad”.

