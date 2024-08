Mentre l’Italia è in vendemmia, in cantina ci sono 39,6 milioni di ettolitri di vino in giacenza

Con un pezzo di Italia, soprattutto al Sud, già in vendemmia, nelle cantine del Belpaese, al 31 luglio 2024, erano a dimora 39,6 milioni di ettolitri di vino (-13,1% sullo stesso dato 2023) e 2,5 milioni di ettolitri di mosti (-28%), oltre a 37.087 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (-16,7%). Così recita l’ultima edizione del report “Cantina Italia” n. 8 del 2024, pubblicato pochi giorni fa sul sito del Ministero dell’Agricoltura, e redatto dall’Icqrf sulla base dei dati del Registro telematico di cantina.

Un dato che, in sintesi, è in linea con il volume di produzione della scarsa vendemmia 2023. In particolare, il 59,2% del vino è detenuto nelle regioni del Nord, prevalentemente nel Veneto. Il 56,9% del vino detenuto è a Dop, il 24,4% a Igp, mentre i vini varietali costituiscono appena l’1,5% del totale, ed il 17,2% è rappresentato da altri vini generici. Come sempre, le giacenze di vini a Indicazione Geografica sono molto concentrate; 20 denominazioni su 529 contribuiscono, infatti, al 57,6% del totale delle giacenze, con il solo Prosecco Doc che vale l’11,6% di tutte le giacenze, con 3,7 milioni di ettolitri, seguito da Igt Puglia (1,4 milioni di ettolitri), Igt Toscana (1,2 milioni di ettolitri), Igt Salento (1,07), e ancora Doc Sicilia (994.044 ettolitri), Chianti Docg (986.303) e Montepulciano d’Abruzzo (954.895 ettolitri).

Dopo la scarsa vendemmia dell’anno passato, il dato, aggiornato al 30 novembre 2023, con la raccolta ormai conclusa, parlava di 53,1 milioni di ettolitri di vino in giacenza, oltre ad 8,8 milioni di ettolitri di mosti e 8,4 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione. Alla stessa data 2024, tra una vendemmia complicata ma ad oggi prevista di certo più abbondante dell’ultima, ed un mercato non brillante, il dato, con ogni probabilità, potrebbe essere ben più elevato.

