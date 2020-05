“Mesa a Casa”, il racconto digitale dei vini di Cantina Mesa, attraverso i ricordi di Gavino Sanna

Una raccolta di ricordi, aneddoti, curiosità ed esperienze di celebri personaggi internazionali, in formato ovviamente digitale, vista la forzata chiusura in casa, per raccontare attraverso alcuni dei suoi più famosi spot pubblicitari, come è cambiata l’immagine del made in Italy nel mondo, partendo dal vino: è l’intento di Gavino Sanna, uno dei più famosi pubblicitari italiani e fondatore di Cantina Mesa, nel Sulcis Iglesiente sardo, che con il suo digital format, con una serie di 13 video per altrettanti appuntamenti su Facebook, lanciato proprio dalla sua tenuta vitivinicola, da domani in “Mesa a Casa”. Un format ideato per raccontare l’origine, il carattere e le sfumature dei suoi vini, ognuno abbinato, con similitudini curiose e divertenti, alla personalità di una delle tante celebrities protagoniste dei racconti.

Personaggi che hanno arricchito la storia del cinema, della musica, dello sport e della cultura popolare, dal crooner scostante “blue eyes” Frank Sinatra alla potenza avvolgente di Luciano Pavarotti, dal fascino immortale di Sofia Loren alla passione di Alda Merini ed alla gioiosa bellezza di Sabrina Ferilli, da “rombo di tuono” Gigi Riva ad un altro simbolo sardo, Andrea Parodi, dalla esplosività di Alberto Tomba e Muhammad Ali, alla simpatia di Giovanni Rana, fino all’impassibile Paul Newman.

