Michel Chasseuil, un museo per mettere in mostra 40.000 bottiglie di vini rari

Una collezione straordinaria, di 40.000 bottiglie di vini rari, tra cui spiccano le 120 di Château d’Yquèm e le 80 di Pétrus, che il collezionista francese Michel Chasseuil (già autore del libro “100 straordinarie bottiglie dalla cantina più bella del mondo”) ha deciso di condividere con tutti, mettendole in mostra in un museo, il “Museo Internazionale dei Vini Rari”, che aprirà le porte nel suo paese, la Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres), in un edificio grande come mezzo campo di calcio, che dovrebbe essere pronto per il 30 settembre. Il progetto, oltre al museo, prevede anche una caffetteria, una boutique di prodotti regionali ed un’area degustazione, ma il tutto è vincolato al riconoscimento della costruzione come zona turistica.

