“Mondial des Vins Extremes 2022”: al Pantelleria 2017 Shamira di Basile il “Gran Premio Cervim”

Al Pantelleria 2017 Shamira di Basile il “Gran Premio Cervim” 2022, dedicato al vino che ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto, ma anche il “Premio Cervim Piccole Isole” 2022; all’azienda Cave des Onze Communes di Aymaville (Valle d’Aosta) il “Premio Speciale Cervim” 2022 per l’Italia, alla cantina che ottiene il miglior risultato dato dalla somma dei punteggi di tre vini appartenenti a categorie diverse; al Valle d’Aosta Doc Muscat Petit Grains Fletri 2022 di Cave des Onze Communes il “Premio Eccellenza Cervim” 2022; a Mathieu Betemps, alla guida della azienda valdostana Betemps, il “Premio Cervim Futuro” 2022, pensato per i giovani viticoltori “under 35”; ad Elena Patrone, proprietaria della piemontese azienda agricola Elena Patrone, il “Premio Donna Cervim” 2022; al Valais Syrah Cuvees St. Gothard 2019 di Domaine Mettaz - Fully (Svizzera) il “Premio Cervim Bio” 2022; al Carignano del Sulcis Riserva Santomoro 2019 di Vigne Bentesali il “Premio Cervim Originale” 2022; al Goriska Brda Chardonnay Bagueri 2018 di Klet Brda (Slovenia) il “Premio Vinofed” 2022; alla Val d’Aosta il “Premio Mondial Vins Extremes” 2022. Ecco i premi speciali, assegnati dal “Mondial des Vins Extrêmes 2022”, edizione n. 30 del Concorso enologico dedicato alla viticoltura eroica, organizzato da Cervim in Val d’Aosta, che ha ospitato, tra le altre, una degustazione “doppiamente eroica”, quella di Victoria Agromakova, sommelier ucraina e ceo di Wine & Spirits Ukraine (ne abbiamo scritto qui). In tutto, sono state assegnate 23 Grandi Medaglie d’Oro (14 all’Italia, 3 alla Spagna, 2 alla Francia), 181 Medaglie d’Oro e 61 Medaglie d’Argento, a vini provenienti da 24 Paesi del mondo.

Focus - Ecco tutte le Grandi Medaglie d’Oro Cervim

Cipro

Pgi Pafos Alba Domina 2021 - Oenou Yi - Ktima Vassiliades - Omodos (Limassol)

Francia

Aoc Banyuls Rimage Prestige 2020 Terres Des Templiers - Banyuls sur Mer (Pirenei Orientali)

Aoc Banyuls Grand Cru Président Henry Vidal 2008 - Terres Des Templiers - Banyuls sur Mer (Pirenei Orientali)

Italia

Alto Adige Doc Spumante Arunda Perpetuum 2010 Arunda srl - Arunda Sektkellerei - Meltina/Bz

Calabria Igt Biancoil Selvaggio Orange 2021 - Cantine Elisium di Caputo Marco - Cosenza

Carignano Del Sulcis Doc Riserva Is Arenas 2019 - Cantine Sardus Pater Cooperativa Agricola - Sant’Antioco

Carignano Del Sulcis Doc Riserva Santomoro 2019 - Società Agricola Vigne Bentesali S.S. - Sant’antioco

Pantelleria Doc Passito Shamira 2017 - Azienda Agricola Basile - Pantelleria

Igt Costa Toscana Nantropo’ 2021 - Azienda Agricola Fontuccia Di Giovanni e Simone Rossi - Isola del Giglio

Candia dei Colli Apuani Doc Bianco Tre Terzi 2021 - Azienda Agricola L’Aurora di Francesco - Massa

Candia dei Colli Apuani Doc Bianco Pozzo Alto 2021 - Azienda Agricola L’Aurora di Francesco - Massa

Candia dei Colli Apuani Doc Vermentino Massetano 2021 - Azienda Agricola L’Aurora di Francesco - Massa

Vallée D’Aoste Doc Muscat Petit Grain Flétri 2020 - Cave Des Onze Communes - Aymavilles

Vallée D’Aoste Dop Bianco Ensemblo 2018 - La Source sas - Saint Pierre

Vallée D’Aoste Dop Syrah 2016 La Source sas - Saint Pierre/Ao

Igt Veneto Bianco Passito Corte Durlo Vin Santo di Brognoligo 2014 - Ca’ Rugate - Montecchia di Crosara

Recioto si Soave Docg La Perlara 2018 Ca’ Rugate - Montecchia di Crosara

Portogallo

Dop Madeira H&H Single Harvest Malvasia 2001 - Henriques & Henriques - Vinhos, S.A. - Câmara De Lobos

Slovenia

Goriška Brda Chardonnay Bagueri 2018 - Klet Brda, Z.O.O. - Dobrovo

Spagna

Do Gran Canaria Blanco Las Tirajanas 2021 - Bodegas Las Tirajanas - San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Do Lanzarote Orange Wine 2020 - Bodega El Grifo San Bartolomé (Lanzarote)

Do Islas Canarias Alejandro Gallo Malvasia Aromatica Y Marmajuelo 2021 - Bodega Grinfeld Mir S.L. - Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)

Svizzera

Aoc Valais Heida Veritas 2019 - St. Jodern Kellerei Visperterminen (Canton Vallese)

Copyright © 2000/2022