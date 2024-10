“Mondial des Vins Extrêmes”: ecco i migliori 34 vini italiani prodotti in vigneti “estremi”

Non tutti i vigneti sono in pianura dove per un singolo ettaro occorrono “solo” 100 ore di lavoro all’anno, ci sono anche quelli in montagna o a picco sul mare che si contraddistinguono per i loro rilievi scoscesi e zone impervie e la cui manodopera richiede tra le 600 e le 1.200 ore annue. C’è chi li definisce “estremi”, perché da Nord a Sud Italia (e nel resto del mondo) sono tutti accomunati da un’altitudine superiore ai 500 metri con pendenze che superano il 30%, e anche perché insieme condividono un senso di bellezza che colpisce al primo sguardo e che sostanzialmente li rende unici, ognuno a modo loro. Ogni anno i migliori vini così prodotti vengono premiati dal “Mondial des Vins Extrêmes”, l’unico concorso internazionale dedicato alla viticoltura eroica, organizzato dal Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (Cervim), e giunto nel 2024 alla sua edizione n. 32. Una rassegna da record, quella appena conclusa, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 etichette provenienti da 356 aziende di 25 Paesi diversi. In totale sono stati 305 i vini da viticoltura eroica premiati dalle commissioni di degustazione che - riunitesi a Sarre, ad Aosta, nei giorni scorsi, e composte da 50 soggetti tra enotecnici, enologi e degustatori esperti provenienti da tutto il mondo - hanno assegnato 64 Grandi Medaglie d’Oro, di cui 34 sono appannaggio di cantine italiane, sancendo di fatto il predominio del Belpaese sulla lista globale.

Un lungo viaggio che percorre tutto lo Stivale, dalle viti “estreme” delle Valle d’Aosta a quelle in Liguria che producono il Riviera Ligure di Ponente Doc, per arrivare in Sicilia e Campania. Con 8 etichette in lista è proprio la Valle d’Aosta la Regione più rappresenta, davanti a Sicilia (7) e Liguria (6), seguono Trentino-Alto Adige, Campania e Veneto a quota 3.

Poi ci sono le 241 Medaglie d’Oro (qui l’elenco completo) e anche 20 Premi Speciali, di cui 6 a vini italiani. Quello riservato alla Migliore Cantina per Paese, per l’Italia è andato alla Cave des Onze Communes di Aymavilles, in provincia di Aosta, mentre vanta due riconoscimenti il vino Pantelleria Doc Sentivento 2017 di Prosit Società Agricola A.R.L di Pantelleria, insignito di un Premio Eccellenza e del Premio Piccole Isole. Il Premio Cervim Futuro è andato a Giacomo Rallo di Rallo Estates Srl Soc. Agr. di Marsala, e il Premio Donna Cervim è stato assegnato a Margherita Longo dell’Azienda Agricola Hibiscus di Ustica.

“Per la prima volta nella storia del “Mondial des Vins Extrêmes” abbiamo superato la soglia dei 1.000 vini in concorso - ha sottolineato Nicola Abbrescia, presidente Cervim - un dato che, oltre a renderci orgogliosi per la crescente importanza che sta assumendo la competizione, testimonia il grande interesse per la viticoltura che opera in territori difficili e impervi”.

Focus - “Mondial des Vins Extrêmes” 2024: le Gran Medaglie d’Oro dell’Italia

Campania

Costa D’Amalfi Doc Tramonti Bianco 2023 - Cantine Giuseppe Apicella (Tramonti)

Bianco Villa Campagnano 2023 - Cantine Antonio Mazzella (Ischia)

Dop Taburno Donnalaura 2023 - Masseria Frattasi (Bonea)

Lazio

Igt Lazio Bianco Anthium 2023 - Casale Del Giglio Società Agricola Srl (Le Ferriere)

Liguria

Riviera Ligure Di Ponente Doc Vermentino Superiore 2021 - Tenute Mfr S.A.R.L. (Imperia) Colline Di Levanto Doc Vermentino 2023 - La Cantina Levantese S.A.S. (Levanto)

Riviera Ligure Di Ponente Doc Granaccia 2023 - Società Agricola Durin Sas (Ortovero)

Riviera Ligure Di Ponente Doc Vermentino Superiore BarbaZenà 2022 - Azienda Agricola Fontanacota (Pornassio)

Riviera Ligure Di Ponente Doc Vermentino Superiore Treçoli 2022 - Azienda Agricola Lombardi (Terzorio)

Riviera Ligure Di Ponente Doc Moscattello Di Taggia Dott.Piero 2023 - Da Parodi Società Agricola (Castellaro)

Lombardia

Valcalepio Rosso Doc Bemù Riserva 2020 - Azienda Agricola Tosca (Pontida)

Molise

Tintilia Del Molise Doc San Mercurio 2022 - Herero Srl (Campobasso)

Sicilia

Pantelleria Doc Sentivento 2017 - Prosit Società Agricola A.R.L. (Pantelleria)

Pantelleria Doc Alsine 2023 - Prosit Società Agricola A.R.L (Pantelleria)

Igt Terre Siciliane Catarratto Sophia 2023 -Principe Di Corleone Pollara Srl (Monreale)

Igt Terre Siciliane Zibibbo Passito Zhabib 2023 - Azienda Agricola Hibiscus (Ustica)

Etna Bianco Dop Contrada Arrigo 2023 - Rallo Estates S.R.L. Soc. Agr. (Marsala)

Pantelleria Doc Sora Luna 2023 - Azienda Agricola Basile (Pantelleria)

Malvasia Delle Lipari Doc Passito 2018 - Mimmo Paone (Torregrotta)

Toscana

Costa Toscana Igt Vermentino Sol 2023 - Az. Agricola Le Canne Di Pucci Luigi (Massa)

Trentino

Trentino Doc Gewurztraminer Bio Vegan 2023 - Cantina Aldeno (Aldeno)

Trentino Superiore Doc Valle Di Cembra Müller Thurgau Viach 2023 - Corvée Srl (Cembra Lisignago)

Trentino Doc Curazia San Giorgio 2021 - Azienda Agricola Maso San Giorgio (Cimone)

Valle D’Aosta

Valle D’Aosta Doc Gamay 2023 - Institut Agricole Regional (Aosta)

Valle D’Aosta Rouge Doc Planchettes 2023 - Di Francesco-Gasperi Vino & Spiriti (Saint Pierre)

Valle D’Aosta Doc Mayolet Coin Noble 2023 - Cave Des Onze Communes (Aymavilles)

Valle D’Aosta Doc Torrette Coin Noble 2023 - Cave Des Onze Communes (Aymavilles)

Valle D’Aosta Doc Muscat Petit Grain Passito 2022 - Cave Des Onze Communes (Aymavilles)

Valle D’Aosta Rouge Doc Coteau Barrage 2022 - Lo Triolet Di Marco Martin (Introd)

Valle D’Aosta Doc Chambave Muscat Fletri 2021 - La Vrille Di Herve Deguillaume (Verrayes)

Valle D’Aosta Doc Torrette 2022 - Azienda Vitivinicola Didier Gerbelle (Aymavilles)

Veneto

Colli Di Conegliano Rosso Riserva Docg Col De Ciso 2017 - Colvendrà Di Della Colletta Giuseppe & C. (Refrontolo)

Recioto Della Valpolicella Docg L’Eremita 2020 - Società Agricola Ca’ Rugate (Montecchia Di Crosara)

Recioto Di Soave Docg La Perlara 2020 - Società Agricola Ca’ Rugate (Montecchia Di Crosara)

Focus - I Premi Speciali dell’Italia

Premio Speciale Cervim

Cave Des Onze Communes (Aymavilles)

Premio Eccellenza Cervim

Pantelleria Doc Sentivento 2017 - Prosit Società Agricola A.R.L. (Pantelleria)

Premio Cervim Futuro

Giacomo Rallo - Rallo Estates S.R.L. Soc. Agr. (Marsala)

Premio Cervim Piccole Isole

Pantelleria Doc Sentivento 2017 - Prosit Società Agricola A.R.L. (Pantelleria)

Premio Donna Cervim

Margherita Longo - Azienda Agricola Hibiscus (Ustica)

Copyright © 2000/2024