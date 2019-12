Montepulciano, Chianti e Amarone: ecco gli argomenti enoici più cercati su Google nel 2019

Tra i grandi argomenti analizzati dai trend di Google per il 2019, dove tra le parole spiccano la giornalista Nadia Toffa, scomparsa ad agosto, Notre Dame, andata a fuoco ad aprile e Sanremo, trend topic praticamente tutti gli anni, non c’è il vino, ma analizzando le ricerche della categoria “Alimenti e Bevande” si può ricostruire l’andamento delle ricerche enoiche degli italiani in questi ultimi 12 mesi. Tolte le ricerche generiche, come “vino”, “vino bianco”, “vino rosso”, “botte” o “imbottigliamento”, tra gli argomenti più cercati legati direttamente al mondo del vino ci sono, in ordine, “Montepulciano”, “Chianti”, “Amarone”, “Franciacorta”, “Primitivo”, “Bolgheri” e “Sassicaia”. Tra gli argomenti correlati, invece, la palma va a “Vino Novello”, seguito da “Lugana”, “Vermentino”, “Malvasia”, “Valpolicella”, “Bolgheri”, “Vinitaly”, “Cirò” e “Taurasi”. Vini e vitigni più o meno sugli scudi, che dimostrano un interesse tutt’altro che latente per denominazioni e tipologie a volte meno in vista, ma non per questo meno interessanti, specie, a quanto pare, agli occhi del wine lover del Belpaese.

