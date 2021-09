Moreno Morello e Sammy Basso “vigneron” per un giorno per la Lilt nei vigneti del Prosecco Superiore

Raccogliere i grappoli di Glera nelle colline vitate del Prosecco Superiore Patrimonio Unesco e finanziare un progetto per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno: è andata in scena così, nei giorni scorsi, la “Vendemmia Solidale” n. 10 della cantina Le Manzane a San Pietro di Feletto, regalando sorrisi ed allegria, grazie anche all’inviato di “Striscia la Notizia” Moreno Morello, “vigneron” per un giorno insieme a Sammy Basso, che ha consegnato un Premio speciale realizzato da un gruppo di ragazzi diversamente abili a Morello ed ad Ernesto Balbinot, alla guida della cantina. L’uva raccolta, con il patrocinio di Regione del Veneto e il sostegno del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, seguirà un percorso particolare: sarà vinificata e spumantizzata separatamente ed una parte del ricavato della vendita, nel periodo prenatalizio, delle bottiglie di Prosecco Superiore prodotto, sarà donata alla Lilt di Treviso per finanziare Akea Rosa, un progetto di voga in dragon boat sul fiume Sile per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno.

