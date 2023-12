Mozzarella sulla luna e bufale sui materassi: i sogni dei bambini diventano illustrazioni, con l’AI

Prendete un gruppo di bambini, dai 6 agli 11 anni, che hanno potuto scoprire ed osservare il lungo processo produttivo della mozzarella di bufala; chiedetegli poi di proporre le loro soluzioni per lo sviluppo del settore, senza limiti alla fantasia. Adesso immaginate le proposte, che vanno dalla pioggia di latte di bufala direttamente dalle nuvole per poterlo portare a tutti nel mondo, fino alla costruzione di un caseificio sulla luna per astronauti ed extraterrestri. Ma anche la creazione di stalle “super confortevoli” dotate di materassi ed accessori per coccolare gli animali. A trasformare queste suggestioni in bellissime illustrazioni ci ha pensato Fattore Garofalo, primo produttore al mondo di Mozzarella di Bufala Campana Dop, che con l’aiuto dell’AI (Intelligenza Artificiale) ha creato un bellissimo calendario arricchito da immagini oniriche.

Il “Calendario Fattorie Garofalo 2024” sarà distribuito nei punti vendita dell’azienda - che produce ogni anno circa 10 milioni di kg di mozzarella, alleva 12.000 bufale ed esporta in oltre 40 Paesi, per un fatturato di gruppo di 140 milioni di euro - e nei suoi travel retail presenti nei principali aeroporti e nelle stazioni italiane. Lo scopo sarà quello di comunicare la grande passione che, sin da piccoli, nel nostro Paese coltiviamo per la Mozzarella di Bufala Campana Dop, e le ispirazioni a cui può dar vita questo prodotto, simbolo dell’eccellenza made in Italy.

