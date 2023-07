N. 1 in Italia, n. 18 nel mondo: è il “rating” di WineNews tra siti e blog del vino per FeedSpot

N. 1 in Italia, al n. 18 nel mondo. È il “rating” di WineNews secondo il portale di analisi FeedSpot, il più grande database online su blog e podcast, che ha preso in esame le migliaia di blog e siti web che, a vario titolo, parlano di vino per traffico, follower sui canali social, autorevolezza e originalità, stilando la “40 Best Italian Wine Blogs & Websites”. Che vede il nostro portale, definito da FeedSpot, “il punto riferimento per l’informazione sul mondo del vino: interviste, video, recensioni, report, approfondimenti e sempre le ultime notizie”, migliorare il secondo posto del 2022, e affermarsi così al vertice assoluto della classifica, “scalzando” la sezione italiana di “Wine Spectator”, il più autorevole dei magazine Usa dedicati al vino, al top nel 2022.

Nella classifica dedicata all’Italia, sul podio troviamo anche “Wine Blog Roll” di Francesco Saverio Russo, ed ancora uno storico blog dedicato al vino italiano come “On the Wine Traily in Italy” di Alfonso Acevola, e poi ancora altri portali come “Vino Travels Italy”, “Wine Mag”, la sezione italiana di “Wine Spectator”, lo storico “Aristide” di Giampiero Nadali, e ancora “Oscarwine”, e due blog che derivano da e-commerce come “Wineshop.it” e “Xtrawine”.

Guardando, invece, alla classifica mondiale dei “100 Best Wine Blogs”, che analizza ogni genere di blog, da ogni parte del mondo e focalizzati su qualsiasi argomento, come nel 2022, WineNews è una delle pochissime voci “italiane” in classifica, alla posizione n. 18 (rispetto alla n. 24 del 2022), preceduta da quella del “blog collettivo” di Intravino, al n. 12 (rispetto al n. 14 del 2022), insieme a blog (non italiani) focalizzati, però, sul Belpaese, come “Vino Travels Italy” al n. 52 ed il Barolista (n. 73).

In una lista internazionale che vede primeggiare realtà (tutte anglofone, naturalmente), del calibro di “Wine Spectator”, il seguitissimo portale americano “VinePair”, ed JamesSuckling.com, sito di riferimento di uno dei critici del vino più affermati nel mondo, sul podio, seguiti, in “Top 10”, da portali come “Winebusiness.com”, dal sito della celebre rivista Uk “Decanter”, e ancora da “Wine Industry Advisor”, “Wine & Spirits Daily”, “Tiny Vineyards”, “Th Reverse Wine Snob” e Oregonlive.com.

Focus - “Top 100 Best Wine Blog” (le prime 20 posizioni)

1. Wine Spectator

2. VinePair Blog

3. JamesSuckling.com

4. WineBusiness.com

5. Decanter

6. Wine Industry Advisor

7. Wine & Spirits Daily

8. Tiny Vineyards

9. The Reverse Wine Snob

10. Oregonlive.com

11. Glass Of Bubbly

12. Intravino

13. Terroirist: A Daily Wine Blog

14. 1 Wine Dude

15. Natalie MacLean Blog

16. The Drunken Cyclist

17. Matthew Jukes Wine Blog

18. Wine News - The Pocket Wine Web Site in Italy

19. Liz Palmer

20. Tim Atkin - Master of Wine

Focus - La “Top 10” Best Italian Wine Blogs & Websites

1. WineNews

2. Wine Blog Roll

3. On the Wine Trail in Italy

4. Vino Travels Italy

5. Wine Mag

6. Wine Spectator Italy

7. Aristide

8. Oscarwine

9. Wineshop.it Blog

10. XtraWine Blog

Focus - WineNews: i numeri

www.winenews.it è un’agenzia quotidiana di comunicazione sul mondo del wine & food, diretta dal giornalista Alessandro Regoli, e fondata con la moglie Irene Chiari, nel 1999, da precedenti esperienze (dal 1985) documentate nel wine & food, on line dal 1 maggio 2000 (è socia della Fondazione per le Qualità Italiane - Symbola). Nel 2022 WineNews ha “connesso” i protagonisti del vino e del cibo italiano con 2,8 milioni di IP (Internet Protocol) nel mondo. L’“ecosistema” digitale di www.winenews.it è composto da una web-tv (winenews.tv), dalla newsletter quotidiana La Prima di WineNews e quella settimanale in inglese Italian Weekly WineNews, dagli appunti di degustazione e critica enologica, con le newsletter I Quaderni di WineNews (mensile) e I Vini di Winenews (settimanale), e da un “universo” social, con oltre 150.000 followers: l’account Twitter (@WineNewsIt), dal 1 luglio 2019, ha 23.177 followers; su Facebook (@winenews), dal 12 aprile 2018, ha 67.232 follower; su Instagram (@winenewsIt), dal 30 luglio 2019, conta 48.473 follower; su Linkedin (@winenewsIt), da agosto 2021, ha 9.254 follower. Un universo social, completato anche dal canale video su YouTube (@winetv), con 3.240 iscritti.

