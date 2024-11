Nannini, Scafuri, Bertini, Varese, Farinetti, Cotarella, Vitale vincono “The WineHunter Stars” 2024

L’enologo Riccardo Cotarella, “modello d’imprenditorialità e istituzione nel mondo del vino”, come miglior Winemaker; l’artista Stefano Vitale, che nelle etichette della cantina Donnafugata “ha rappresentato la donna, la Sicilia e i suoi vividi colori”, come miglior Wine Artist; la cantante Gianna Nannini, con la sua tenuta, La Certosa di Belriguardo, in cui “fare vino è come fare rock”, come miglior Wine Producer; la giornalista del Tg1 Anna Scafuri, “per l’eccezionale capacità di raccontare il cibo e il vino made in Italy in una lunga e brillante carriera”, come miglior Wine & Food Journalist; la sommelier Valentina Bertini, “esempio straordinario per il suo lavoro di Corporate Wine Manager nel Gruppo Langosteria”, come miglior Wine Manager; la chef Viviana Varese, “per il suo talento culinario che unisce il desiderio di stupire a presentazioni curate e belle”, come Food Star; l’imprenditore Oscar Farinetti, “poliedrico esperto di marketing e comunicazione a livello globale, nonché scrittore”, come miglior Communicator Star: sono i sette vincitori di “The WineHunter Stars” 2024, edizione n. 1, i riconoscimenti assegnati da “The WineHunters” a personalità di spicco del mondo del vino, che saranno consegnati nel prestigioso gala dinner del “Merano WineFestival” n. 33 (8-12 novembre), l’evento del “The WineHunter” Helmuth Köcher. E sarà Alessandro Regoli, direttore WineNews, a consegnare personalmente il premio ad Oscar Farinetti, nella suggestiva cornice del Kurhaus, a Merano, il prossimo 8 novembre.

Significative le motivazioni dei riconoscimenti, che vengono assegnati per la prima volta quest’anno: Riccardo Cotarella, The WineHunter Star come Miglior Winemaker, “è un esempio di dedizione e passione per la viticoltura. Ha costantemente affiancato la sua professione a un impegno civile e a una particolare attenzione alla formazione nel settore agrovinicolo. Rappresenta un modello d’imprenditorialità e un’istituzione nel mondo del vino.” Per Stefano Vitale, The WineHunter Star come Miglior Wine Artist, “se produrre vino è un’arte, altrettanto lo è saperlo raccontare. Sin dai primi anni ’90, Donnafugata ha rivoluzionato la comunicazione vinicola, portando in etichetta la donna, la Sicilia e i suoi vividi colori attraverso le suggestive illustrazioni dell’artista Stefano Vitale”. La cantante Gianna Nannini, The WineHunter Star come Miglior Wine Producer, è stata premiata “per la sua capacità di fondere il successo artistico con la vita privata nella splendida cornice della sua tenuta, La Certosa di Belriguardo. Fare vino è come fare rock: per lei, il lavoro di squadra è alimentato dalla passione e dalla cultura. Ad Anna Scafuri, The WineHunter Star come Miglior Wine & Food Journalist, è stata riconosciuta “l’eccezionale capacità di raccontare il cibo e il vino made in Italy durante una lunga e brillante carriera. Attraverso i suoi reportage, ha saputo svelare i retroscena del mondo enogastronomico e affrontare con profondità temi cruciali per il settore”. Valentina Bertini, The WineHunter Star come Miglior Wine Manager, vince grazie “alla tenacia e alla professionalità di una donna che incarna un esempio straordinario nel mondo dell’alta ristorazione. Come Corporate Wine Manager del Gruppo Langosteria, si è affermata tra i sommelier e manager più talentuosi in Italia e a livello internazionale”. Viviana Varese, The WineHunter Star come Food Star, “chef e imprenditrice di ristoranti e spazi “democratici” tra Milano e la Sicilia, firma la cucina di Passalacqua, eletto l’hotel più bello del mondo sul Lago di Como. I suoi piatti sono frutto di un talento culinario che unisce il desiderio di stupire a presentazioni curate, belle e dai colori affascinanti”. Infine, Oscar Farinetti, The WineHunter Star come Miglior Communicator Star, vince perché “poliedrico esperto di marketing e comunicazione a livello globale, nonché scrittore. I suoi progetti imprenditoriali di successo riflettono un sognatore con i piedi per terra e una profonda umanità. Le sue parole: bisognerebbe creare e gestire un’attività non solo con un approccio aziendale, ma prima di tutto umano. Ogni azione deve essere pensata per raggiungere altre persone, migliorare la vita di tutti, emozionare, accompagnare, educare e reagire positivamente agli eventi”.

Alessandro Regoli, direttore WineNews, consegnerà il premio ad Oscar Farinetti sul palco della cena di gala l’8 novembre, nella suggestiva cornice del Kurhaus di Merano, capolavoro architettonico in stile Liberty della città altoatesina. Il premio “The WineHunter Stars” è stato voluto dal patron del “Merano WineFestival”, Helmuth Köcher, per riconoscere i dovuti meriti a personalità di spicco nel mondo del vino, capaci di illuminarlo con la loro passione, dedizione e straordinario impegno.

Copyright © 2000/2024