Nasce la “Legge Massari”, il ddl che prende il nome dalla “star” della grande pasticceria italiana  

Porta il nome del più famoso pasticciere italiano, Iginio Massari, vera e propria “star” e ambasciatore della cucina tricolore nel mondo: il disegno di legge (Ddl) “Maestro dell’Arte della Cucina italiana”, voluto dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e da lui ribattezzato “Legge Massari”, è giunto al rush finale della sua definizione. Grazie a questo provvedimento saranno finalmente riconosciuti in Italia i mestieri di pasticcere, chef e artigiano del cibo, al pari di quanto avviene già in altri Paesi, come Francia, Belgio e Spagna. L’importante novità legislativa è stata presentata al Sigep di Rimini, il Salone Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè.

“In Italia non è mai stata coniata ufficialmente la definizione di un mestiere - ha spiegato il Maestro Iginio Massari, presidente Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) - c’è una differenza sostanziale tra il professionista e l’artigiano che con l’intelligenza delle mani è in grado di dar vita a prodotti belli e buoni. Questa legge ci equipara ad altre nazioni, partendo oggi dal cibo, ma con l’auspicio che possa allargarsi man mano a tanti altri mestieri d’eccellenza”.

In Francia per esempio esiste il Mof (Meilleur Ouvrier de France, cioè Miglior Artigiano di Francia), riconoscimento creato nel 1924 per chef e pasticceri che superano una durissima selezione. “La chiamiamo “Legge Massari” proprio per riconoscerne a pieno titolo la paternità al Maestro - ha sottolineato il Ministro Francesco Lollobrigida - ed offriamo ad Iginio Massari la guida della Commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità dei meritevoli del riconoscimento di “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”. A lui va il nostro ringraziamento per l’azione propulsiva e promozionale del cibo italiano nel mondo, di cui è un ambasciatore senza pari. Proprio un anno fa, al Sigep, avevamo preso l’impegno con lui di portare in Parlamento una norma che riconoscesse al Governo la possibilità di dare un attestato ai nostri Maestri di cucina - ha ricordato il Ministro, sottolineando che a proporre questa iniziativa fu proprio Iginio Massari - un’eccellenza italiana nella pasticceria, come altri lo sono in altri settori della qualità italiana, quella che rappresentiamo nel mondo. Questo provvedimento allinea l’Italia agli altri Paesi europei per riconoscimenti delle proprie eccellenze che comportano un grande valore economico” ha concluso il Ministro.

