Nasce la prima bottiglia di vino al mondo con salvagocce incorporato: è di una start-up italiana 

Finalmente si potrà versare il vino senza timore di macchiare la tovaglia: la start-up marchigiana Techno For Future ha brevettato la prima bottiglia al mondo con salvagocce incorporato. Si chiama Dring e, oltre a garantire una maggiore igiene, contribuirà a ridurre lo spreco d’acqua ed il consumo di detersivi. Non ci sarà dunque più bisogno di inserire dispositivi nel collo della bottiglia, rischiando così di contaminarne il contenuto: Dring è dotata all’origine di un dispositivo inamovibile che impedisce il gocciolamento. La prima azienda ad adottarla sarà la cantina abruzzese Palazzo Battaglini, per alcuni vini che si possono già acquistare on line.

“Per la nostra azienda è un giorno storico - afferma Paolo Gioacchini, presidente Techno For Future - un problema vecchio di secoli ha finalmente trovato una soluzione con la nostra tecnologia. Entro fine anno saranno prodotte un milione di bottiglie: ci aspettiamo che sempre più produttori di vino le adottino, per poterci così dimenticare un problema così anacronistico quanto fastidioso”.

Le Dring sono identiche ai modelli di bottiglia più diffusi per forme e dimensioni, e l’anello che le caratterizza può essere fornito in vari colori, dando così al produttore vinicolo la possibilità di differenziarsi e di evidenziare il maggior valore del prodotto fornito al consumatore.

Copyright © 2000/2023