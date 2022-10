Nasce la prima guida di Falstaff interamente dedicata al mondo del vino italiano

Il Vintage Collection Franciacorta Docg 2013 Dosage Zéro Noir Ca’ del Bosco come Spumante dell’Anno, il Primo Grande Cuvée Terlaner Alto Adige 2019 Cantina di Terlano come Vino Bianco dell’Anno, il Pungirosa Bombino Nero Castel del Monte 2021 Rivera come Vino Rosato dell’Anno, il Barolo Romirasco 2018 Poderi Aldo Conterno come Vino Rosso dell’Anno, il Vin Santo del Chianti Classico 2011 Rocca di Montegrossi come Vino Dolce dell’Anno, i Poderi Aldo Conterno come Collezione dell’Anno, Elio Altare come Premio speciale alla Carriera, Tenuta di Carleone come Premio speciale Newcomer: ecco le “stelle enologiche” del Belpaese, secondo la “Falstaff Wein Guide Italian 2023”, ovvero la prima guida di Falstaff, interamente dedicata al mondo del vino italiano.

La nuova arrivata della più grande rivista cartacea di lifestyle ed enogastronomia dei Paesi di lingua tedesca, mercati fondamentali per il vino italiano - con una tiratura di 142.000 copie, oltre ad un portale di vino e gastronomia con la più ampia diffusione in Austria - cerca di tracciare un disegno del variegato panorama enologico italiano.

Dai vini bianchi dell’Alto Adige al Brunello di Montalcino della Toscana, passando per il Barolo, nelle sue 580 pagine sono oltre 400 le cantine italiane riconosciute come le migliori, con 2.300 vini. Una selezione attenta, dedicata a tutti gli appassionati e intenditori del mondo del vino italiano. Othmar Kiem, caporedattore Falstaff Italia, e Simon Staffler, redattore e responsabile delle degustazioni Falstaff Italia, insieme al loro team, presentano il risultato di mesi di valutazioni individuali che hanno portato e permesso la realizzazione di questo progetto.

Focus: le stelle del vino italiano per “Falstaff Wein Guide Italian 2023”

Categoria Vino Spumante

Vintage Collection Franciacorta Docg 2013 Dosage Zéro Noir - Ca’ del Bosco di Erbusco - 97 punti. Vino Spumante dell’Anno.

Categoria Vino bianco

Primo Grande Cuvée Terlaner Alto Adige Doc 2019 - Cantina di Terlano in Alto Adige - 100 punti. Vino Bianco dell’Anno.

CategorRosato:

Pungirosa Bombino Nero Castel del Monte Docg 2021 - Rivera - 94 punti. Vino Rosato dell’Anno.

Aurea Gran Rosé Toscana Igt 2020 - Frescobaldi - 94 punti

La Bisbetica Rosé Umbria Rosato Igp 2021 - Madrevite di Castiglione del Lago - 94 punti

Categoria Vino Rosso:

Barolo Docg Romirasco 2018 - Poderi Aldo Conterno di Monforte d’Alba - 100 punti - Vino Rosso dell’Anno.

Sassicaia Bolgheri Sassicaia Doc 2019 - Tenuta San Guido - 100 punti

Barolo Docg Brunate 2018 - Giuseppe Rinaldi - 100 punti.

Brunello di Montalcino Riserva Docg 2016 - Poggio di Sotto - 100 punti

Cerretalto Brunello di Montalcino Docg 2016 - Casanova di Neri - 100 punti

Categoria Vino Dolce:

Vin Santo del Chianti Classico Doc 2011 - Rocca di Montegrossi - 95 punti. Vino Dolce dell’Anno

Epokale Gewürztraminer Spätlese Alto Adige Doc 2015 - Cantina Tramin - 95 punti

Terminum Gewürztraminer vendemmia tardiva Alto Adige Doc 2020 - Cantina Tramin - 95 punti

La Roggia Recioto della Valpolicella Classico Docg 2019 - Speri - 95 punti

Le Petit Petit Manseng 2018 - Manincor - 95 punti

Collezione dell’anno

Poderi Aldo Conterno - Monforte d’Alba, Piemonte

La tenuta della famiglia Conterno convince grazie ai suoi Barolo provenienti dai suoi Cru più espressivi che nell’annata 2018 sono di una classe a sé stante.

Premio speciale alla Carriera

Elio Altare

A partire dalla fine degli Anni Settanta del Novecento, l’enologo dell’azienda Elio Altare, si è dedicato alla produzione di vini di grande eleganza, finezza ed equilibrio. Elio Altare ha reso il Barolo più accessibile, più morbido e più attraente per un pubblico più ampio. Oggi l’azienda della famiglia Elio Altare coltiva ben 12 ettari di vigneti, producendo 60.000 bottiglie all’anno.

Premio Speciale Newcomer

Tenuta di Carleone - Radda in Chianti, Toscana

La cantina, gestita da Karl Egger e Sean O’ Calleghan, concede ai vini il tempo necessario per una fermentazione lenta e una lavorazione delicata. È così che si creano le singole selezioni in cui il Sangiovese, la varietà principale del Chianti Classico, trova la sua piena espressione.

