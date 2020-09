Nasce l’Élite del Panettone Artigianale, club che riunisce l’eccellenza della produzione

Valorizzare la sua eccellenza artigianale e tradizionale, ma anche redigere un disciplinare nazionale: nasce, con questi obiettivi, l’Élite del Panettone Artigianale, club che vuole riunire sotto un unico ideale tutti coloro che rappresentano l’eccellenza del panettone artigianale. A lanciare l’idea è Goloasi.it, organizzatore del contest Mastro Panettone, che ogni anno premia i migliori panettoni artigianali tradizionali e creativi, e che radunerà tutti gli artigiani che dimostrino di produrre nel rispetto del disciplinare di produzione. I maestri del panettone che ne entreranno a far parte potranno confrontarsi con i colleghi e anche prendere parte a corsi di formazione mirati ad approfondire temi fondamentali per la produzione di un ottimo panettone artigianale. Ma non solo:



“Il progetto è ambizioso ma stiamo lavorando con la massima serietà affinché si realizzi in tutti i suoi aspetti - ha commentato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi.it - e questo anche grazie alla passione che tanti artigiani dimostrano nei confronti di quello che può essere considerato uno dei dolci italiani più conosciuti al mondo. Per noi si tratta di un ulteriore passo avanti del nostro lavoro rivolto ad incentivare la crescita della categoria come anche la valorizzazione e salvaguardia del panettone artigianale”.

