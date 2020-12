Nasce “Siena Food Lab”, per trasferire conoscenza e tecnologia nell’agricoltura del territorio

Introdurre fino a 60 aziende agricole a nuovi strumenti di agricoltura di precisione per lo sviluppo sostenibile nel settore del vino (ma anche olio e cereali) in un territorio che vanta cinque Docg tra le più importanti d’Italia: il Brunello di Montalcino, il Chianti Classico, il Chianti, il Nobile di Montepulciano e la Vernaccia di San Gimignano. È l’obiettivo di Siena Food Lab (Sfl), il progetto ideato dalla Fondazione Mps e dal Santa Chiara Lab - lo spazio laboratoriale ed espositivo dell’Università di Siena - che affianca le aziende senesi nel percorso di adozione delle innovazioni in agricoltura.

Da oggi fino al 18 gennaio è online il bando per il reclutamento delle prime 20 aziende agricole del settore vitivinicolo del territorio senese interessate a svolgere un percorso di avvicinamento o di evoluzione delle tecniche dell’agricoltura di precisione e un percorso di formazione sulle soft skills per gli imprenditori agricoli. Nei prossimi mesi saranno pubblicati anche i bandi destinati ai settori olivicolo e cerealicolo.

“Il progetto nasce con l’intento di creare un ecosistema favorevole per lo sviluppo sostenibile del comparto agroalimentare che favorisca la crescita di professionalità e la condivisione di esperienze e conoscenze interdisciplinari a beneficio del territorio senese - spiega Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab - particolare attenzione viene data alla formazione di esperti di innovazione, decisivi per consentire al settore di affrontare criticità e opportunità. Con Siena Food Lab intendiamo creare un ponte tra ricerca e mondo delle imprese agroalimentari senesi e dare un contributo concreto alla crescita sostenibile del nostro territorio”. “Siena Food Lab - aggiunge Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps - si colloca in un contesto di importanti eccellenze produttive con l’obiettivo di aiutare concretamente le imprese agricole, grandi e piccole, del territorio senese per sviluppare processi di innovazione, incentivando l’occupazione giovanile attraverso un’adeguata attività formativa”.

