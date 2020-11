Natale 2020 non può che esser solidale: le cantine rilanciano i cesti di prodotti dei loro territori

Il Natale, quest’anno, non può che essere solidale. Tra le poche certezze, c’è che potremo stappare un buon vino e cucinare i piatti della tradizione italiana (niente di più rassicurante), anche se il rituale della tavola, ai tempi del Covid, sarà più intimo, familiare, ristretto, “sobrio, e senza baci, abbracci, festeggiamenti, festoni e festini”, come ha detto il Premier Giuseppe Conte. Ma l’enogastronomia sarà ancora la protagonista, e tra i pochi gesti di normalità, potremo regalare o regalarci un grande classico, sostenendo il made in Italy in difficoltà: il cesto, strenna natalizia per eccellenza, piena di vini e prodotti italiani, famosi o artigianali, locali o spediti dalle tante cantine che, ora più che mai, si fanno ambasciatrici dei sapori e delle produzioni di artigianato locale dei propri territorio. Come Argiolas, storica griffe della Sardegna del vino, che, in vista delle ormai prossime Festività, ha trasformato la sua enoteca in “Officina del gusto sardo” e, tra Cannonau e pane carasau, fregola e formaggi, olio e salumi, miele e confetture, nei suoi cesti mette anche giocattoli, cosmetici e borse (con i consigli di una personal shopper).

