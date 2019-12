Natale green, il 15% dei tappi che salteranno sotto le feste sono a impatto zero sull’ambiente

Se si stima che nel periodo delle Feste si apriranno 81 milioni di bottiglie, solo se si considerano le bollicine, si può solo immaginare quanti tappi salteranno, e quanto questo possa impattare sulla salute dell’ambiente. A pensarci è stata Vinventions, leader nel mercato delle chiusure alternative, che stima come il 15% delle bottiglie che saranno stappate dagli italiani saranno green, perché chiuse con tappi a impatto zero e prodotti con derivati della canna da zucchero, solo per fare un esempio. Sono sempre di più, infatti, le aziende vitivinicole italiane che scelgono la via della sostenibilità per le loro produzioni, dai grandi rossi ai bianchi, protagonisti della Vigilia, coinvolgendo anche i tappi, alternativi al sughero, che comunque assicurino un vino senza difetti di tappo e con una gestione ottimale dell’ossigeno.

“La nostra missione è quella di proteggere la qualità dei vini italiani - ha spiegato Filippo Peroni, direttore commerciale Vinventions Italia e Sud Europa, garantendo anche il massimo sforzo sulla sostenibilità ambientale. L’obiettivo di Vinventions è quello di contribuire concretamente al raggiungimento degli Obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite. Con i nostri tappi Green line diamo ai produttori la possibilità di ridurre l’impronta carbonica delle loro produzioni. Aiutiamo il vino e aiutiamo l’ambiente, anche durante le feste”.

