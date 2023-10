Nei primi 9 mesi 2023 la marca del distributore segna una crescita del +16,7%

Le rilevazioni di settembre 2023 di Circana sulle vendite in Gdo raccontano un contesto fortemente condizionato dal caro prezzi: se il largo consumo confezionato cresce a valore (+9,5%), guidato da un’inflazione a doppia cifra (+11,6%), ma con una contrazione dei volumi di vendita (-2,2%), la marca del distributore è in decisa controtendenza. Ha messo a segno una crescita a valore del 16,7%, raggiungendo una quota delle vendite del 22,1%, con un incremento del +1,3% sullo stesso periodo del 2022. Una crescita confermata anche in termini “reali”, con un aumento a volume del +4,1%, e un ottimo viatico a “Marca” by BolognaFiere, salone internazionale della marca del distributore, in collaborazione con Adm - Associazione della Distribuzione Moderna, di scena il 16 e 17 gennaio 2024.

Guardando alle diverse categorie merceologiche, la marca del distributore ha migliorato il suo posizionamento competitivo in tutti i reparti, con una crescita significativa nel settore del Freddo (+2,9%), Cura Persona (+2,4%), Cura Casa (+2,0%) e nel Fresco (+1,8%). Anche in questi casi, la crescita a livello di valore è sostenuta da un aumento delle vendite anche in termini di volume, con l’eccezione dei settori delle Bevande (-1,2%) e dell’Ortofrutta (-0,5%). La crescita della marca del distributore è in linea con l’espansione dell’offerta, che porta la sua quota di mercato assortimentale al 16,5%, un aumento del +0,6% sull’anno 2022.

I segmenti di offerta Mainstream e Primo Prezzo stanno trainando la crescita a valore della marca del distributore: Insegna del +17,2%, Marchi Do del +40,7%, Primo Prezzo del +33,7%. Tuttavia, si sta verificando un rallentamento nella crescita delle linee di alta gamma, a eccezione del segmento Funzionale, che registra ancora un dinamismo positivo con un aumento del +18,8%. È interessante notare che, anche per la marca del distributore, si osservano segnali di ripresa della pressione promozionale, con un aumento del +0,9% : un’inversione di tendenza rispetto al periodo precedente, sebbene non si siano ancora raggiunti i livelli di promozione pre-pandemici.

