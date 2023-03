Nel 2022 l’Italia ha importato 247,9 milioni di euro di Champagne (10,6 milioni di bottiglie)

Se il vino italiano ha chiuso il 2022 con il record delle esportazioni, a quota 7,9 miliardi di euro, il mercato interno dà comunque segnali positivi e di una grande vivacità. Raccontata, però, non dall’andamento delle produzioni nazionali, ma dal boom delle importazioni dello Champagne. Le cui spedizioni verso l’Italia, nel 2022, registrano il record storico, sia a volume che a valore, con 10,6 milioni di bottiglie e un giro d’affari di 247,9 milioni di euro (franco cantina e tasse escluse).

Nella classifica dei principali mercati all’export per lo Champagne, l’Italia raggiunge così il quinto posto a volumi (+11,5% sul 2021) e il quarto posto a valore, con una crescita del 19% sull’anno precedente, come raccontano i dati del Comité Champagne. Con tutti i particolari, anche dei singoli mercati del mondo, che saranno poi spiegati nell’incontro con i due co-presidenti del Comité Champagne, David Chatillon e Maxime Toubart, e con il direttore generale Charles Goemaere, il 29 marzo, a Milano (Park Hyatt).

Le spedizioni totali di Champagne nel 2022 ammontano a 325,5 milioni di bottiglie, con una crescita dell’1,5% sul 2021, e un valore globale di 6,3 miliardi di euro. La Francia, con 138,4 milioni di bottiglie, registra un leggero calo (-1,7%), mentre le esportazioni, con 187,5 milioni di bottiglie, sono aumentate del 4,3% in un anno, ad un prezzo medio di 32 euro a bottiglia, e confermano la loro preponderanza rispetto al mercato nazionale: la quota delle esportazioni sul totale delle vendite, infatti, è passata dal 45% di dieci anni fa a poco più del 57% di oggi. Numeri che confermano, così, le previsioni di David Chatillon, presidente della Union des Maisons de Champagne, che, a fine 2022 (ne abbiamo scritto qui), aveva parlato di un fatturato destinato a superare i 5,7 miliardi di euro del 2021, pur con un numero di bottiglie ampiamente inferiore alle 339 milioni di bottiglie vendute nel lontano 2007.

Copyright © 2000/2023