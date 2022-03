Neri Marcorè e Tomas Arana sono “La Voce di Biondi-Santi”. E del Brunello 2016 e Riserva 2015

Per la prima volta, ad accompagnare l’uscita delle nuove grandissime annate del Brunello di Montalcino Riserva 2015 e del Brunello di Montalcino 2016 di Biondi-Santi (dal 1 marzo, ndr), la storica griffe dove alla fine dell’Ottocento è nato il celebre rosso, oggi un’icona mondiale di proprietà del Gruppo Epi della famiglia Descours, sarà la “Voce di Biondi-Santi”, edizione n. 1 di un’operazione culturale che sarà realizzata per ogni nuova annata per portare oltre i confini di Tenuta Greppo le esperienze e le conversazioni che nascono attorno ai suoi vini e che poi viaggiano in tutto il mondo, vero e proprio rito che raccoglie attorno a sé, da oltre un secolo, un “salotto di eletti”, tra collezionisti, appassionati e amici. E che dedicata al tema dell’“Equilibrio” - tra uomo, natura e tempo che definisce il Dna dei vini Biondi-Santi ed è alla base della loro eccezionale longevità - si traduce in un’opera letteraria che diventa un audiolibro, con il racconto inedito “Grappoli di note”, della scrittrice e giornalista Elena Dallorso, nel quale a “dare voce” al Brunello sono gli attori Neri Marcorè e, per la versione inglese, Tomas Arana (“Il Gladiatore” e “Pearl Harbor”, tra i suoi film più famosi), e con un podcast con una serie di conversazioni nelle quali l’ad Biondi-Santi Giampiero Bertolini, e Federico Radi, il direttore tecnico, dialogano con Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale, e la Master of Wine, Susan Lin.

