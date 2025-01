Neve, sport & bollicine con il Prosecco Docg di Villa Sandi alla “Snow Polo World Cup St. Moritz”

La magia della neve sulle Alpi, l’amore per uno degli sport più antichi ed eleganti di sempre, la passione per le bollicine italiane che fanno da traino per l’export di vino italiano anche in un mercato, come la Svizzera, che vale 329,9 milioni di euro, in leggero calo nel 2024 (-2% nei primi 10 mesi 2024, dai dati Istat analizzati da WineNews), ma nel quale rappresentano un simbolo del life style italiano, specie in località come St. Moritz, intramontabile icona del turismo di lusso invernale. Non è la trama di un nuovo film, ma la “Snow Polo World Cup St. Moritz” 2025, il torneo di polo invernale più spettacolare al mondo e uno degli eventi più glamour dell’Alta Engadina, che, nei giorni scorsi, ha visto sfidarsi le migliori squadre del pianeta di fronte ad un pubblico di migliaia di persone, sullo specchio ghiacciato del Lago di St. Moritz, brindando all’edizione n. 40 non solo con lo Champagne, come da tradizione, ma anche con l’Asolo Prosecco Superiore Docg Extra Brut di Villa Sandi, partner dell’unico torneo “high goal” della disciplina, al quale la griffe ha dedicato un’etichetta speciale in edizione limitata.

E che non poteva che essere una bottiglia altrettanto esclusiva, dai riflessi argentei sfumati, e con un’etichetta pensata per suggellare la storia di un evento internazionale che, nato nel 1985, è diventato appuntamento imperdibile nel calendario internazionale del polo (degustata nell’esclusiva area lounge Villa Sandi a bordo del lago ghiacciato, e disponibile nelle migliori strutture alberghiere e ristoranti di St.Moritz, oltre che nel canale e-commerce dell’azienda).

“Un palcoscenico internazionale dove le nostre bollicine, presenti in più di 130 Paesi, non solo si confermano un fenomeno di lifestyle globale, ma si distinguono ancora una volta in un contesto di glamour e stile - spiega Giancarlo Moretti Polegato, presidente Villa Sandi - una tappa importante in un percorso volto a continuare a valorizzare e promuovere il Prosecco, un vino simbolo di ricercatezza nel mondo”. E che permette al Prosecco Superiore, con l’Asolo Prosecco Superiore Docg, la più piccola delle denominazioni del mondo Prosecco, di affermarsi in un contesto ricco di fascino e di consolidare la sua presenza nella rete dell’ospitalità e della ristorazione svizzera.

