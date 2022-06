“Nicolas Feuillatte & Friends”, lo stellato Claudio Sadler il primo italiano del progetto

Per i produttori di vino, i ristoratori sono amici e alleati, visto che i loro locali sono lo sbocco naturale delle bottiglie, soprattutto se di alta gamma. Un amicizia, quella che, tra cantine e cucine, spesso evidente nei fatti, e che, talvolta, lo diviene anche formalmente. E, così, succede che Claudio Sadler, tra le firme più note della cucina italiana con il suo Ristorante Sadler di Milano (una stella Michelin) e non solo, diventi il primo cuoco tricolore del progetto internazionale “Nicolas Feuillatte & Friends”, firmato da Nicolas Feuillatte, la più giovane delle grandi maison di Champagne, “la n. 1 in Francia e terza al mondo”, che ora sviluppa anche in Italia il suo progetto che lega vino e cucina. Ovvero la costruzione di “una community di chef, sommelier e food lover, tutti guidati da una forte passione per il buon cibo, che creano piatti esclusivi in abbinamento agli champagne della maison, condividendo la stessa visione dell’art de vivre e gli stessi valori di Nicolas Feuillatte in fatto di qualità e materie prime, solo d’eccellenza”, e già partito in Francia, Svizzera, Germania e Giappone.

