“Non l’ennesima celebrazione dei cuochi-star, ma locali dove andare a mangiare con soddisfazione”

Si potrebbe definire “l’anti-Michelin”, non solo per copertina nera che contrasta con quella rossa dei francesi, ma soprattutto per la sua filosofia, che l’ha portata con successo a compiere 10 anni. La guida “Il Golosario” Ristoranti 2024 di Marco Gatti e Paolo Massobrio segnala oltre 4.200 locali in tutta Italia. La sua peculiarità? Ogni categoria ristorativa, dalla più verace trattoria alla “liturgia” dei ristoranti gourmet, può avere il massimo dei voti nel suo ambito, guadagnandosi la “Corona Radiosa”. La cerimonia di presentazione, davanti a oltre 1.000 ristoratori, si è svolta nei giorni scorsi a Milano a “Golosaria”, edizione n. 19, con la partecipazione di migliaia di appassionati e operatori, oltre ai 400 produttori citati ne “Il Golosario”.

“Dopo dieci anni questa guida si è consolidata in un pubblico che non cerca da noi l’ennesima celebrazione dei cuochi-star, ma locali dove andare a mangiare con soddisfazione, sotto tutti i punti di vista - affermano Marco Gatti e Paolo Massobrio - e poi quest’anno c’è la sorpresa di vedere emergere nuovi format di locali, che magari rinunciano a modelli che imporrebbero altre guide, ma continuano a fare quell’alta cucina creativa italiana, che spesso caratterizza quelle che raccontiamo come “trattorie di lusso”.”

Emblematica la scelta delle “Corone Rosse Uniche”, ossia i migliori esempi per ogni categoria: per i ristoranti la scelta è caduta al San Martino 23 di San Gimignano; per le trattorie di lusso al Rimulas di Voghera; per le trattorie al Baccicin du Caru di Mele di Fado Basso; per le pizzerie a Campana Pizza in Teglia a Corigliano-Rossano e per le aziende agrituristiche al Sa Mandra di Alghero.

Sono oltre 4.200 i locali segnalati quest’anno, fra ristoranti, trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche e locali di tendenza, dove concedersi una sosta piena di soddisfazione, secondo le indicazioni e i consigli di una squadra di oltre 90 collaboratori sparsi lungo tutto lo Stivale. Non mancano, anche in questa edizione, informazioni dettagliate per ogni locale segnalato: dalle camere per il pernottamento alla presenza di parcheggio, passando per l’opportunità di accogliere un animale e, in un’ottica anti-spreco e sostenibile, la possibilità di richiedere la propria doggy bag per portare a casa il pasto non consumato.

Nel complesso sono 570 le “Corone” e 1.038 i “Faccini Radiosi”, mentre la “Corona Rossa Unica”, è stata assegnata a 5 locali, uno per le principali categorie.

Accanto a “Il Golosario” Ristoranti, sono disponibili anche altre due guide di riferimento per gli amanti del mangiare e bere bene: “Il Golosario” 2025 , con oltre 1.000 pagine dedicate ai prodotti e ai negozi di qualità e “Il Golosario” Wine Tour 2024 , la guida all’enoturismo che segnala 1.300 cantine che hanno scelto di investire anche nell’ospitalità, aprendo la propria offerta a un’idea di enoturismo a 360°.

