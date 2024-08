Non solo musei e gallerie: quando le cantine diventano “contenitori” di arte e cultura

L’arte e la cultura a disposizione di un pubblico sempre più vasto, in un concetto di fruizione allargata che esce dai musei e dalle gallerie e contamina spazi alternativi, comprese le cantine: un concetto ormai consolidato, che vede tanti esempi nel Belpaese, con aziende del vino che espongono quadri, sculture e installazioni, ospitano concerti, accolgono artisti e performance. Come la Contini 1898 di Cabras, la prima e più antica cantina della Sardegna, con la suggestiva mostra “Aspettando San Salvatore” (visitabile fino al 30 settembre 2024, con vernissage il 22 agosto), a cura del fotografo Ettore Cavalli, dedicata alla “Corsa degli Scalzi” di Cabras, una delle manifestazioni di fede più iconiche della Sardegna.

La mostra documenta l’ultimo decennio di celebrazioni per il santo protettore del Sinis: il fotografo e videomaker cagliaritano Ettore Cavalli presenta una selezione di scatti, dai momenti più ufficiali a quelli più privati e intimi, di “is Corridores”, i corridori, in preparazione e al crepuscolo, in attesa di percorrere a piedi scalzi i sette chilometri che separano Cabras dal Santuario di San Salvatore. Una delle tradizioni più uniche al mondo, che quest’anno si svolgerà il 31 agosto e 1 settembre, con la rievocazione storico-religiosa della difesa della statua del Santo nel 1619 da parte degli Scalzi contro un’invasione dei Mori.

Copyright © 2000/2024