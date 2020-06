Non solo sul piccolo schermo, chef Alessandro Borghese riaccende i fuochi del suo ristorante

Tra le riaperture più attese della Fase 3, che ha riportato dopo oltre due mesi di isolamento gli italiani al bar ed al ristorante, c'è quella di “AB - Il lusso della semplicità”, il locale meneghino di Alessandro Borghese, chef non solo sul piccolo schermo - dove è in onda su SkyUno con la nuova stagione di “Alessandro Borghese Kitchen Sound” -, ma anche tra i fornelli, che ha fatto della mitica “Cacio e Pepe” il piatto signature del suo ristorante, dove capita spesso di trovarlo tra i tavoli, ad accogliere i clienti e prendersi cura in prima persona dei piatti. Che puntano forte sulla stagionalità delle materie prime, selezionate da produttori locali, che danno vita a nuovi piatti, come “Ho trovato una seppia a Capri”, “Piggy”, “La principessa sul pisello” e “Wafer di cocktail di gamberi”, le novità che accolgono i gourmand di Milano dal giorno della riapertura.

