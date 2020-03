Occhio alle fake news sul web, l’ISS chiarisce: il Coronavirus non sopravvive negli alimenti

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in luce anche l’esigenza di una corretta informazione. Sono tante le cose da sapere, tra decreti e misure che si aggiornano di continuo ma anche riguardo a tutte quelle azioni da compiere per innalzare le nostre barriere di sicurezza nei confronti di un virus di cui, fino a poco tempo fa, nessuno era a conoscenza. Eppure sul web continuano a circolare vere e proprie bufale che non fanno altro che generare allarmismi e disinformazione. Sia chiaro, la Rete e i social hanno un ruolo fondamentale in questo periodo, sono strumenti che possiamo usare per essere aggiornati h 24. Ma insieme alle utilità ci sono le fake news legate alla trasmissione del Covid-19 e alle giuste precauzioni da prendere. Qualche esempio? Dalle bevande calde alla vitamina C che prevengono l’infezione fino al rischio di prendere la malattia con qualche specifico alimento. Voci e “rumors” a volte totalmente privi di fondamento e che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di cui Winenews aveva già riportato, dall’inizio di questa difficilissima situazione in cui viviamo, le sue indicazioni, in una serie di domande e risposte pubblicate sul proprio sito, ha deciso di smontare. Le ultime riguardano il pane fresco e le verdure crude: possono essere contaminate dal nuovo coronavirus e trasmettere l’infezione a chi li mangia? Gli studi attuali dicono di no. Ma rimane sempre valida la questione dell’igiene personale e quindi di lavarsi accuratamente le mani prima di venire a contatto con i prodotti. “Allo stato attuale - spiega l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) - non vi sono informazioni sulla sopravvivenza del virus sulla superficie degli alimenti. La possibilità di trasmissione attraverso il pane fresco o altri tipi di prodotti è poco probabile, visto che l’infezione avviene principalmente attraverso le goccioline che contengono secrezioni respiratorie (droplets) o per contatto.Tutto ciò è valido purché manipolando il pane e altri alimenti sia rispettata l’igiene delle mani, che consiste nel lavaggio accurato con acqua e sapone per almeno 20 secondi, e in caso di tosse o starnuti si usi un fazzoletto usa e getta per coprire le vie respiratorie e poi si lavino subito le mani prima di toccare i prodotti”.

