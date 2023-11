Ocm Promozione, assegnati 17,9 milioni di euro di cofinanziamento sulla quota nazionale

17,9 milioni di euro di cofinanziamento con fondi europei, che attiveranno progetti di promozione nei Paesi Terzi per una cifra intorno ai 40 milioni: sono i fondi assegnati dalla graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento per la quota nazionale (che vale più o meno il 30% del badget) dell’Ocm Vino Promozione 2023/2024, pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Al top Nosio Spa, la commerciale della cooperativa trentina Mezzacorona, con 2,59 milioni di euro di finanziamento, su un progetto da 6,1 milioni di euro, poi il Gruppo Santa Margherita, con Kettmeir e Cantine Torresella, con un contributo di 2,49 milioni di euro su 5,9 milioni di euro di progetto di promozione, e poi vengono i 2,3 milioni di euro su 5,6 di progetto di Casa Vinicola Zonin, seguita dal Gruppo Italiano Vini - Giv, con 2,1 milioni di cofinanziamento, su un progetto da 5 milioni di euro. Ancora con 1,8 milioni di euro di finanziamento su un progetto da 4,3 milioni di euro spicca Fantini Group, mentre sono 1,6 milioni di euro su 4,5 di progetto quelli dell’Ati Italian Wine Selection, 1,6 su 4 per La Marca Vini e Spumanti, e 1,4 su 3,5 quelli per l’Associazione Be Wines. Ancora, ci sono i 919.163 euro su 1,9 milioni di progetto per Vigneto Italia, i 520.723 euro su 1,5 di progetto per l’Ati “Italy to Edge of the World”, e poi Federdoc, con 246.263 euro per 502.577 euro di progetto,

