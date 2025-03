Oltre 33.000 ettari vitati e 118 vitigni, con il Montepulciano in testa (52%): i numeri dell’Abruzzo

Più di 155.000 appezzamenti, per un totale di 33.964 ettari vitati, con 118 varietà: di queste, il vitigno Montepulciano rappresenta oltre il 52%, seguito dal Trebbiano toscano, con circa il 14%, e poi Trebbiano Abruzzese, Pecorino, Chardonnay e altri. Sono alcuni dei primi dati emersi da Ado Abruzzo, “Areali delle quattro D.O. Abruzzo per una caratterizzazione moderna”, lo studio sulla caratterizzazione dei territori delle quattro denominazioni a valenza regionale, condotto dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con Ager (Agricoltura e ricerca) e le aziende agricole Chiara Ciavolich, Francesco Labbrozzi, Sandro Polidoro, Tenuta i Fauri e Fratelli Cimini, con fondi del dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo. Attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie basate sulla georeferenziazione delle informazioni e sull’utilizzo dei big data e in particolare l’impiego della piattaforma Enogis, capace di integrare diversi strati informativi, sono state individuate le vocazionalità viticole ed enologiche dei vari territori interessati.

“Il lavoro che è stato svolto con questo progetto - spiega il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi - è preciso e puntuale, denso di dati capaci di fornire un’immagine dettagliata di tutto il territorio. Il plauso va all’ufficio tecnico del Consorzio e a tutti i partner che hanno lavorato in tutto questo primo anno con grande attenzione. Il risultato è visualizzabile da tutti attraverso una mappa intuitiva che può fornire informazioni davvero preziose nelle scelte agronomiche e produttive. Tutto questo non può che concorrere alla valorizzazione della qualità dei vini della nostra regione, ma anche a ridurre i rischi che possono derivare da scelte aziendali sbagliate”.

Nella prima fase di lavoro sono stati mappati i vigneti partendo dallo Schedario viticolo delle aziende abruzzesi relativi all’anno 2023 fornito dalla Regione Abruzzo. Una volta georeferenziati i vigneti, sono stati caricati in webGis i dati relativi alla “Carta dei suoli della Regione Abruzzo - A.R.S.S.A.” ossia la cartografia dei suoli dell’intero territorio della Regione Abruzzo in scala 1:250.000 realizzato attraverso la sintesi dei dati raccolti nel periodo 1994-2006 (regione, sistemi e sottosistemi).

Utilizzando i dati satellitari del progetto europeo Copernicus, rielaborati a 2 km dalla Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento, sono state realizzate mappe climatiche basate sui dati degli ultimi 22 anni (2001-2022) ed i principali indici meteo-climatici, per ipotizzare le zone climatiche più o meno adatte alla produzione di vini di qualità: con l’indice di Winkler, ad esempio, si possono individuare i vitigni più adatti per ciascuna zona, mentre con l’indice De Martonne sono state identificate le zone favorevoli alla viticoltura in relazione al bilanciamento tra temperatura e precipitazione.

In Abruzzo l’indice è superiore a 20, il che indica complessivamente un clima sub-umido e quindi adatto alla coltivazione della vite. Grazie alla disponibilità del dipartimento Agricoltura della Regione sono stati intrecciati nella piattaforma i risultati delle 47 stazioni automatiche di monitoraggio agro-climatici e tutte visualizzabili in tempo reale.

Infine, sono stati caratterizzati i territori, per ogni delimitazione territoriale (Regione, Provincia, sottozone, Comuni) elaborando statistiche sulla distribuzione dei suoli e di altre caratteristiche, quali l’esposizione dei vigneti, l’altitudine, la pendenza media.

Tutti gli strati informativi sono stati caricati sul sito del Consorzio e sono consultabili liberamente. Inoltre è stato sviluppato un apposito modulo che prevede la possibilità di visualizzare le unità vocazionali, e fornisce sulla mappa consigli utili per creare l’impianto più adatto.

Copyright © 2000/2025