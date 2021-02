Oltre la pandemia: da 9 giovani produttori d’Italia un gesto di solidarietà per la ristorazione

Un segnale di vicinanza del mondo del vino al suo alleato storico e naturale, la ristorazione, in un’iniziativa che dice che solo lavorando insieme, di squadra, tra produttori e ristoratori, si potrà superare la durissima crisi portata dalla pandemia e dalle misure per contenerla. È il senso di “9x9=47. Pacco solidale per la ripartenza”, iniziativa firmata da 9 giovani cantine italiane dalla Valtellina alla Campania, dalla Puglia al Chianti Classico, dall’Emilia Romagna all’Abruzzo, dal Veneto alle Marche, passando per l’Umbria, che hanno concretizzato l’idea lanciata e coordinata da Luigi e Valentina Di Camillo della realtà abruzzese Tenuta I Fauri.

“Sebbene sferzati da venti impetuosi siamo già pronti a ricominciare”, si legge nella lettera che accompagna una scatola contenente 9 bottiglie di vino, provenienti dalle cantine degli autori dell’iniziativa, che in queste ore viene consegnata nelle mani dei ristoratori: “tra i più colpiti in questi mesi, coloro che contribuiscono a dare valore ai vini artigiani. Un gesto per far sentire la nostra vicinanza”.

“Un anno, il 2020 - spiegano i produttori - che ci ha privati del piacere e della gioia di sedere nei nostri ristoranti preferiti, tuttora nell’incertezza di ciò che potrà accadere, ma senza abbandonarci allo sconforto, nutriamo la speranza che al più presto si potrà tornare a lavorare con impegno e dedizione. Da qui l’idea di regalare a quarantasette ristoratori sparsi in tutta Italia, scegliendo tra tutti quelli localizzati nelle province più piccole e disagiate a causa del lockdown, nove bottiglie di vino, le più rappresentative di ciascuna delle nove aziende, inserite in una scatola a forma di cubo, simbolo di pienezza, solidità e stabilità.

“Gli stessi valori dei quali abbiamo ora bisogno più di sempre, dopo un 2020 terribilmente brutto e un 2021 ancora pieno di incertezze”, commentano i giovani produttori. Ed è per questo che al cubo è stata associata una pianta di vite, simbolo di vita, di adattamento, di resilienza. Un pacco solidale, che porta con sé un auspicio di ripartenza: soltanto uniti, vignaioli e ristoratori, si può ripartire.

Focus - I giovani produttori dell'iniziativa "e9x9=47. Pacco solidale per la ripartenza" ed i vini ...



Luigi e Valentina Di Camillo - Tenuta i Fauri Abruzzo Doc Pecorino (Abruzzo), ideatori e coordinatori del progetto “e9x9=47. Pacco solidale per la ripartenza”

Paolo Bertani, Leonardo Di Vincenzo, Alfredo Colangelo, Manfredi La Barbera, Marianna Pastore, Loreto Lamolinara, Michael Opalenski - Masseria La Cattiva “Riposata” vino Rosso (Puglia)

Davide Fasolini e Pierpaolo Di Franco - Dirupi Grumello Riserva Valtellina Superiore Docg (Lombardia)

Alessandro e Felicia Palombo - Luiano Chianti Classico Docg (Toscana)

Marco Cirese - Noelia Ricci “Il Sangiovese” Predappio Romagna Doc (Emilia-Romagna)

Luca Baccarelli - Cantina Roccafiore “Fiorfiore” Umbria Grechetto Igp (Umbria)

Alessandra Quarta - Sanpaolo Claudio Quarta “Totó Rosso” Campania Igp (Campania)

Diletta Tonello - Tonello “ioTeti” Lessini Durello Metodo Classico (Veneto)

Rocco Vallorani - Vigneti Vallorani “Polisia” Piceno Superiore Doc (Marche)

