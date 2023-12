Omnicanalità e dialogo con i winelover: Banfi apre e punta anche sull’enoteca online

Il concetto chiave è quello di omnicanalità, ovvero di una gestione sinergica dei propri canali di comunicazione, un aspetto su cui l’azienda può considerarsi tra i pionieri: Banfi, cantina leader del Brunello di Montalcino e che ha segnato sotto la guida della famiglia italo-americana Mariani-May, tra la fine degli Anni Settanta e gli inizi degli Anni Ottanta del Novecento, il successo commerciale e comunicativo di uno dei vini rossi più prestigiosi del mondo, aumenta la sua presenza nel mondo digitale. Lo fa attraverso EnotecaBanfi.it, canale online nato per allargare il dialogo con i winelover e comunicare i valori dell’azienda nel mondo ma anche, ovviamente, uno spazio in cui poter acquistare i prodotti con le etichette di vino che vanno dalla Toscana, Brunello di Montalcino in primis, fino al Piemonte.

“La finalità dell’operazione - spiega Rodolfo Maralli, Sales & Marketing Director Banfi - non è di business ma, piuttosto, di allargamento delle relazioni, interagendo con gli appassionati dei vini Banfi che sono negli oltre 100 Paesi: vogliamo dare un servizio in più, un’esigenza nata dalle persone che visitano le nostre strutture e che acquistano poi il vino nell’enoteca a Castello Banfi: adesso c’è un nuovo canale per loro che va a completare il progetto di omnicanalità che abbiamo creato. Enotecabanfi.it si appoggia a WinePlatform (di Tannico, ndr) ed è presente in 20 Paesi, dall’Europa agli Stati Uniti fino all’Asia: tutto ciò non andrà ad interferire con il lavoro dei nostri importatori ed è nel rispetto del posizionamento di prezzo dei prodotti Banfi che c’è in qualsiasi Paese”.

