Onav e l’Ordine dei Medici insieme, tra vino e salute, con “In Vino Veritas”

Da alimento fondamentale per l’apporto calorico di tante persone, il vino è diventato prodotto di piacere, con tutto quello che questo ha comportato, a partire dall’abusato “bere meno ma meglio” che ha, anche in maniera virtuosa, contratto i consumi in quantità, almeno a livello nazionale, e contribuito a spingere i produttori sulla strada della qualità. Ma è fuor di dubbio che la crescente attenzione alla salute tanto dei singoli cittadini, a partire dai più giovani, che delle istituzioni sanitarie nazionali ed internazionali, stia spingendo per un ulteriore giro di vite in questo senso, come dimostrano, in ordine sparso, un calo dei consumi che non si arresta, la crescita dei prodotti low e zero alcol e così via. Può non piacere al mondo della produzione e ai più ferventi fan del nettare di Bacco, ma ignorare che il “mondo sta cambiando”, ancora una volta, sarebbe miope. E per questo sono sempre positive le iniziative che, quanto meno, cercano di inquadrare in maniera professionale, magari con il supporto di medici e scienziati, il delicato tema del rapporto tra vino e salute. Come farà anche l’Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino e dell’Ordine dei Medici di Milano, il 18 settembre, a Palazzo Sommaruga, a Milano, con “In Vino Veritas”, conferenza (che si potrà seguire anche on line) che ha l’obiettivo di mettere aspetti tecnici, percezione sensoriale e comunicazione del vino in relazione a corpo, salute ed equilibrio.

“Il vino e la salute sono temi di dibattito da anni e l’intento di questo convegno è di fare chiarezza correlandoli sulla base di evidenze verificabili - afferma Vito Intini, presidente Onav - un panel scientifico, ognuno con la sua specializzazione, parlerà del potere della conoscenza dei rischi e dei benefici del vino”.

“Siamo lieti, come Ordine dei Medici di Milano, di poter portare il nostro contributo scientifico ad un argomento ultimamente tanto dibattuto dalle cronache” dice il dottor Alberto Martelli, primario pediatra. “Infatti, il vino e il consumo di etanolo in genere hanno recentemente catalizzato l’attenzione degli operatori sanitari in merito alla ventilata ipotesi di porre degli alert sulle etichette delle bevande alcoliche, vino compreso, come per i pacchetti di sigarette. Questo provvedimento, per ora solo immaginato (ad eccezione dell’Irlanda, ndr), richiede un approfondimento scientifico sui reali effetti del consumo di etanolo anche in merito alle quantità consumate e alle caratteristiche dei pazienti che ne fanno un uso anomalo. Saranno trattati e discussi quattro aspetti nodali: le strategie di comunicazione per l’adolescente e gli effetti dell’etanolo sul sistema cardiocircolatorio, fegato e sangue. In un attuale panorama di incertezze e dubbi, il nostro compito, come dice il titolo “In Vino Veritas”, sarà quello di approfondire e puntualizzare, alla luce della più recente letteratura scientifica, i reali aspetti, favorevoli o meno, dell’effetto dell’etanolo sulla nostra salute”.

