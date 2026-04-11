“OperaWine” 2026, nei calici la bellezza dell’Italia del vino che guarda al futuro con fiducia

Un messaggio di fiducia, per un settore che è un pilastro del made in Italy e che ha un forte appeal nel mondo, ma anche di vicinanza, da parte delle istituzioni, per affrontare le nuove sfide che il vino dovrà superare in questo periodo storico di profondi cambiamenti. Il tutto, con la consapevolezza che il “savoir faire” italiano, la spinta dell’enoturismo e della Cucina Italiana Patrimonio Unesco, possono essere dei validi alleati per superare il momento complesso e guardare avanti con positività. È il “sentiment” che si respira ad “OperaWine”, la prestigiosa degustazione di prologo di Vinitaly 2026, dedicata alle aziende portabandiera del made in Italy enologico negli States, selezionate dalla celebre rivista Usa “Wine Spectator” per Veronafiere, di scena oggi, a Verona, alle Gallerie Mercatali, alla vigilia della più importante fiera del vino italiano (12-15 aprile).

Protagoniste, 150 cantine italiane che la stessa “Wine Spectator” ha suddiviso in “Legacy Icons” (31 cantine presenti in tutte le edizioni, “produttori che, grazie ad una costante attenzione all’eccellenza qualitativa dei loro prodotti, hanno avuto un impatto storico sul vino italiano”), “Classics” (69 produttori “leader nelle loro regioni, con un curriculum qualitativo importante”) e “New Voices” (50 cantine “fondate a partire dal 1990, selezionate per la loro capacità di garantire qualità, innovazione e una continua evoluzione del vino italiano”), portabandiera del “bere italiano” nel mondo.

E se Gianni Bruno, dg vicario Veronafiere, ha ricordato come “si tratti di un’edizione speciale, la n. 15”, per “OperaWine”, tagliando il nastro con Alison Napjus (che in un’intervista a tu per tu con WineNews ha confermato l’amore degli Usa per il vino italiano) e Bruce Sanderson, senior editor “Wine Spectator”, l’executive editor della celebre rivista americana, Jeffery Lindenmuth, ha sottolineato il ruolo e l’importanza della nuova generazione dei vignaioli italiani, protagonisti, come ormai da tradizione, anche della copertina di Aprile 2026 che “Wine Spectator” ha dedicato all’Italia del vino, e che esce nei giorni di Vinitaly). Anche Bruce Sanderson ha spiegato come “sono passati 15 anni da quando “OperaWine” è stata ideata e poi realizzata, per la prima volta, nell’edizione del 2012 con la presentazione di 100 aziende vinicole d’eccellenza. Oggi, “OperaWine” è un evento iconico in Italia - e l’unico che “Wine Spectator” organizza fuori dagli Stati Uniti, ndr - che si è ampliato man mano che il suo prestigio cresceva, e noi di “Wine Spectator” abbiamo approfondito i legami con la comunità vinicola italiana”. Alison Napjus si è soffermata sulle novità di quest’anno: “con l’edizione 2026, abbiamo evoluto il formato per mettere in luce diversi aspetti del vino italiano, selezionando le cantine di alta qualità invitate a “OperaWine”, tenendo presenti tre categorie “Legacy Icon”, “Classic” e “New Voices”. Ogni anno vorremmo mettere in evidenza un nuovo tema per questo terzo gruppo (New Voices, ndr). Bruce ed io stiamo già pensando al 2027”.

E ad “OperaWine” 2026 erano presenti ben tre Ministri del Governo Meloni, dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ma anche il neo-eletto Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. Ma che non sono gli unici rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee attesi a Vinitaly 2o26 - dal Commissario Agricoltura Ue Christophe Hansen, ad Antonella Sberna, vicepresidente Parlamento Ue, da Lorenzo Fontana, Presidente della Camera, a Gian Marco Centinaio, vicepresidente Senato, dal Vice Premier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, ai Ministri della Cultura Alessandro Giuli e delle Infrastrutture Matteo Salvini, dal vice Ministro dell’Economia Maurzio Leo al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco - e, non a caso Federico Bricolo, presidente Veronafiere, ha sottolineato la vicinanza da parte del mondo istituzionale, rivolgendosi ai produttori presenti: “c’è voglia di essere qui con voi e aiutare il mondo del vino. Non abbiamo fatto fatica a chiedere ai Ministri di venire. Siamo pronti per il Vinitaly con le eccellenze dei nostri produttori”.

Matteo Zoppas, presidente Ita-Italian Trade Agency, ha ricordato che “il mondo del vino sta passando un momento particolare. Abbiamo l’onere, come Ice, di metterci a fianco dei produttori per superare le difficoltà. Il Governo sta aiutando le aziende, c’è stato un Tavolo del Vino, voluto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è concretizzato in volontà e risorse”. E aggiungendo che “Vinitaly si conferma la fiera di riferimento globale dove si definiscono i trend di settore. In una fase economica complessa, è fondamentale accelerare la promozione e lo sviluppo internazionale del comparto. Questa spinta si realizza attraverso quella “Diplomazia della Crescita” voluta dal Ministro Tajani, che vede il Sistema Italia muoversi in modo compatto anche all’estero. Un ruolo centrale in questa strategia è svolto dal lavoro del Ministro Francesco Lollobrigida che punta molto sulle esportazioni ed è anche fautore del riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Unesco. L’impegno di Ice per questa edizione è straordinario: insieme a Veronafiere portiamo oltre 1.000 buyer strategici provenienti da 53 Paesi, segnando un incremento del 20% sul 2025. Cruciale per il settore resta il consolidamento in Usa, mercato che sta evidenziando una criticità (come sottolineato, dallo stesso Zoppas, nei giorni scorsi, in un’intervista con WineNews, ndr): gennaio 2026 ha, infatti, espresso un -35% su gennaio 2025 (che, però, cresceva del 19% rispetto a gennaio 2024,). Segno che bisogna accelerare maggiormente la vicinanza al settore del vino e degli spirits. Nonostante ciò, l’Italia mantiene saldamente la sua posizione. Quest’anno Vinitaly.Usa si sposta da Chicago a New York per presidiare il cuore del mercato americano con rinnovata forza”.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato che “Vinitaly è la vetrina dell’Italia. Il vino per l’Italia è cultura, è il segno della nostra civiltà, un simbolo del made in Italy, ma anche una voce importantissima delle nostre esportazioni che mi auguro possano affermarsi anche nei mercati che si stanno per aprire. E poi c’è l’enoturismo, con i turisti che sono aumentati del 18%, e merito di questa crescita va data anche al percorso enogastronomico”.

L’importanza del turismo del vino è stata evidenziata anche dal neo Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi che con Vinitaly, essendo veronese, ha un legame speciale. “Il turismo è un settore importantissimo, pesa per il 13% del Pil ed impatta 240 miliardi di euro. Mi dedicherò all’enoturismo, perché portare turisti nelle cantine è importante culturalmente, ma anche economicamente grazie al canale della vendita diretta”.

Chiusura affidata al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida che ha rimarcato la centralità di Vinitaly e Veronafiere in Italia e nel mondo. “Verona è il punto di riferimento mondiale del vino. Il vino è al centro della cucina italiana il cui elemento di convivialità è stato importante per il riconoscimento Unesco. Ma la convivialità senza vino è difficile da raggiungere. Tre anni fa proponemmo l’arte, quest’anno abbiamo pensato a quella che, forse, è la bottiglia più grande del mondo, dove dentro c’è l’Italia, e ad uno spettacolo che racconterà il vino. A Vinitaly, a differenza di altre fiere, non si vende solo vino, ma si ragiona”.

Focus - Le 150 cantine selezionate da “Wine Spectator ” per “OperaWine” 2026

Legacy Icons

Masciarelli

Feudi di San Gregorio

Mastroberardino Agricola

Livio Felluga

Famiglia Cotarella

Ca’ del Bosco

Nino Negri

Umani Ronchi

Aldo Conterno

Giuseppe Mascarello & Figlio

Paolo Scavino

Tormaresca Tenuta Bocca di Lupo

Donnafugata

Planeta

Tasca D’almerita

Ferrari Trento

Antinori

Castellare di Castellina

Castello di Ama

Castello di Volpaia

Fèlsina

Fontodi

Marchesi Frescobaldi

Mazzei

Ornellaia

Tenuta San Guido

Lungarotti

Allegrini

Masi Agricola

Pieropan

Zenato

Classics

D’Angelo

Borgo del Tiglio

Jermann

Marco Felluga Russiz Superiore

Vie di Romans

Liguria Lvnae Bosoni

Arpepe

Bellavista

Guido Berlucchi

Marche Bisci

Marche Garofoli

Braida di Giacomo Bologna

Cavallotto

Ceretto

Cogno

Elio Altare

G.B. Burlotto

G.D. Vajra

Giacomo Borgogno & Figli

Marchesi di Gresy

Massolino

Oddero Poderi e Cantine

Pio Cesare

Pira Chiara Boschis

Produttori del Barbaresco

Ratti

Roagna

Sandrone

Vietti

Argiolas

Tenute Sella & Mosca

Benanti

Duca di Salaparuta

Passopisciaro

Tenuta delle Terre Nere

Cantina Terlano

Elena Walch

J. Hofstätter

St. Michael-Eppan Winery

Tenuta San Leonardo

Altesino

Argiano

Biondi-Santi

Boscarelli

Canalicchio di Sopra

Caprili

Carpineto

Casanova di Neri

Castello Banfi

Castello di Albola

Castello di Monsanto

Castello Romitorio

Eredi Fuligni

Fattoria Le Pupille

Il Poggione

Isole E Olena

Le Macchiole

Ricasoli

Rocca delle Macìe

Siro Pacenti

Valdicava

Antinori Castello della Sala

Arnaldo Caprai

Tabarrini

Bertani

Nino Franco

Roberto Anselmi

Romano Dal Forno

Tedeschi

New Voices

La Valentina

Elena Fucci

Colli di Lapio

Galardi

Quintodecimo

San Salvatore 19.88

Terre di Valter

Chiara Condello

Bastianich

Liguria Terenzuola

Liguria Terre Bianche

Villa Bucci

Catabbo

Ca’viola

Mauro Veglio

Trediberri

Felline

Gianfranco Fino

Masseria Li Veli

Agripunica

Ammura (Tommasi Family Estates)

Arianna Occhipinti

F. Tornatore

Feudo Maccari

Feudo Montoni

Giovanni Rosso

Graci

Pietradolce

Maso Martis

Argentiera

Biserno

Grattamacco

Il Molino di Grace

Ipsus

Istine

Lamole di Lamole

Le Chiuse

Podere Salicutti

Poggio al Tesoro

Riecine

Rocca di Frassinello

Rocca di Montegrossi

San Filippo

Tenuta di Arceno

Tenuta di Trinoro

Tolaini

Tenuta Castelbuono

Biancavigna

Gerardo Cesari

Zýmē

Copyright © 2000/2026