“L’avvio 2026 per le esportazioni di vino italiano in Usa è negativo: -35% a gennaio”

“Tra dazi, cambio euro-dollaro, comportamento dei consumatori ed “effetto fisarmonica” dello stock in e out, l’avvio 2026 dell’export di vino italiano in Usa è negativo, con gennaio a -35%. Non si può dire che è una condizione ancora strutturale, dobbiamo aspettare i prossimi mesi per vedere se è solo un momento straordinario o diventa una tendenza. A questo si aggiungono il conflitto in Medio Oriente che blocca il turismo e la riduzione del fuoricasa”. È l’analisi, a WineNews, di Matteo Zoppas, presidente Ita-Italian Trade Agency, nel lancio di “Vinitaly” 2026, oggi alla Camera dei Deputati, a Roma.

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