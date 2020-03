Ora è ufficiale: “ProWein” 2020, prevista dal 15 al 17 marzo, a Dusseldorf, è rinviata

Ora è ufficiale: l’edizione 2020 di ProWein, prevista dal 15 al 17 marzo a Dusseldorf, è rinviata. E per ora non ci sono ipotesi ufficiali sulle possibili nuove date. A comunicarlo ufficialmente, come anticipato dalle indiscrezioni del magazine tedesco “Falstaff”, riportate questa mattina da WineNews, è la stessa fiera di Düsseldorf, che, oltre alla più importante fiera internazionale del settore del vino, comunica di aver rinviato per l’evoluzione della situazione legata al coronavirus anche altre fiere di proprietà.

“In stretto coordinamento con tutti i partner coinvolti, la società discuterà prontamente le date alternative della fiera per garantire che la pianificazione possa procedere in modo affidabile.

Nel fare ciò - spiega Messe Düsseldorf - stiamo seguendo la raccomandazione del team di gestione delle crisi del Governo tedesco di tenere conto dei principi del Robert Koch Institute nella valutazione del rischio di eventi importanti. Sulla base di questa raccomandazione e del recente significativo aumento del numero di persone infette, anche in Europa, Messe Düsseldorf ha riesaminato la situazione. A ciò si aggiunge l’incertezza di numerosi espositori e visitatori durante gli eventi di marzo e la complicata situazione dei viaggi, in particolare per i clienti internazionali”.

“I nostri clienti, partner e dipendenti si fidano di noi. Non solo quando si tratta della gestione professionale e di successo dei principali eventi internazionali a Düsseldorf. Possono anche avere questa fiducia in noi quando facciamo decisioni su situazioni critiche nell’interesse della loro sicurezza”, sottolinea Werner M. Dornscheidt, Ceo di Messe Düsseldorf.

