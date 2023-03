Ornellaia e Masseto, miti del vino mondiale, salutano l’enologo Axel Heinz, che torna in Francia

Un enologo che cambia cantina, fatto comunque importante, non è quasi mai una notizia, nemmeno nel mondo del vino. Ma qualche riga in più si può spendere quando la cantina, ed il vino attraverso cui racconta un’idea ed un territorio, è una di quelle che rappresentano una delle gemme più luminose del panorama italiano, ed i cui vini sono tra i più affermati, quotati e desiderati a livello mondiale. Così è per Ornellaia e Masseto, perle bolgheresi nate all’alba degli anni Ottanta del Novecento dal genio di Lodovico Antinori - che creò Tenuta dell’Ornellaia, poi passata per Mondavi e nel 2005 sotto l’egida totale del gruppo Frescobaldi, e successivamente, in tempi più recenti, divisa da Masseto - e rese grande dal genio manageriale di Giovanni Geddes, che, dopo una lunga collaborazione iniziata nello stesso 2005, saluta l’enologo e direttore Axel Heinz, che, con l’estate 2023 (a fine giugno, ndr), spiega una nota, vedrà concludersi la sua esperienza bolgherese, “e il suo orizzonte torna a guardare alla Francia”.

“È stato un grande onore per me contribuire in questi anni ai successi di Ornellaia e Masseto e ci tengo a ringraziare Giovanni Geddes e la famiglia Frescobaldi per questo prezioso percorso. Ho avuto l’opportunità di dirigere un patrimonio incredibile di vigneti e due cantine all’avanguardia - ha detto Axel Heinz - che ci hanno permesso di mettere in bottiglia i frutti di un terroir capace di esprimere ai massimi livelli l’eleganza mediterranea. È arrivato il momento di tornare in Francia. Bolgheri, Ornellaia e Masseto rimarranno nel mio cuore e l’Italia, dopo tutti questi anni è diventata la mia terza patria, dopo la Germania dove sono nato e la Francia dove ho vissuto gran parte della mia vita”.

“Axel Heinz ha deciso di seguire nuove sfide professionali in Francia - commenta l’ad Giovanni Geddes - dopo oltre 17 anni di collaborazione con Ornellaia e Masseto. Questi anni sono stati di enorme sviluppo e successo, anche grazie alla grande professionalità ed alle capacità tecniche, comunicative ed umane di Axel che ringrazio fin da adesso per i risultati raggiunti. L’eccellenza di Ornellaia e Masseto nasce dalla benevolenza della Natura e dalla passione ed esperienza di una grande squadra”. Anche il presidente della Marchesi Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi si associa ai ringraziamenti, sottolineando che “ad Ornellaia ed a Masseto resterà il team forte che è stato al fianco di Axel Heinz per tanti proficui anni”. Un team che, con ogni probabilità, da quando apprende WineNews, sarà, comunque, ulteriormente rafforzato, quando sarà trovata la figura giusta da inserire al posto di Axel Heinz .

Ma se alcuni “pettegolezzi”, tutti interni al mondo del vino, già nei giorni scorsi, avevano provato ad insinuare voci di una rottura tra Axel Heinz e la proprietà, a fugare le chiacchiere sono le parole, a WineNews, dello stesso Lamberto Frescobaldi: “le porte delle nostre aziende per Axel Heinz resteranno per sempre aperte”. Mentre il mito di Ornellaia e Masseto va avanti.

