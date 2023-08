Ortofrutta italiana, serve un “recovery plan” nazionale: a chiederlo Confagricoltura

“L’effetto combinato dell’incremento dei costi di produzione con l’inflazione, condito dall’andamento climatico estremo, ha creato un mix esplosivo che ci preoccupa perché mette a rischio il futuro delle nostre imprese e dell’occupazione nel settore. Ora occorre fare quadrato, andare avanti e cercare di recuperare il più possibile”. Lo dichiara Michele Ponso, presidente Federazione Nazionale Ortofrutticola Confagricoltura, che parla di “estate nera” per l’ortofrutta, “fiore all’occhiello e orgoglio nazionale, che vale 14 miliardi e rappresenta il 27% del totale della produzione agricola italiana”. In Italia, ricorda l’organizzazione degli imprenditori agricoli, sono 300.000 le aziende ortofrutticole, il comparto che assorbe la maggiore occupazione, oltre il 40%. Con il Belpaese che è tra i maggiori produttori al mondo di pomodori, finocchi, carciofi, melanzane, cime di rapa, indivie, mele e pere, pesche, nettarine, albicocche, uve da tavola, meloni e kiwi. Per quanto riguarda i consumi, l’ortofrutta incide per il 20% sul carrello della spesa. Per acquistare ortaggi, le famiglie italiane hanno speso nel 2022 il 4,7% in più, mentre l’incremento è stato del 2,7% per gli acquisti di frutta. E sul fronte dell’export l’Italia raggiunge risultati molto positivi; tra i prodotti maggiormente esportati figurano mele, uva, kiwi, pere, arance, pesche e nettarine. “Il nostro - conclude Ponso - è un comparto strategico, che ha sempre investito in innovazione e ricerca. Ora non ci sono più margini e manca liquidità, produciamo in perdita e, nonostante l’aumento fisiologico dei consumi dovuto al caldo, non si può continuare così. È necessario e urgente salvare il salvabile, far partire subito il “recovery plan” richiesto dal presidente Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per curare e rilanciare questo settore”.

Copyright © 2000/2023