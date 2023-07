Osservare il cielo, degustando un buon vino: nell’estate italiana, torna “Calici di Stelle” 2023

Osservare il cielo stellato, degustando un buon vino, un’esperienza imperdibile per gli eno-appassionati, nell’atmosfera magica di una notte trascorsa al chiaro di luna nei vigneti e nei borghi più belli del vino italiano all’insegna della convivialità. È quella di “Calici di Stelle”, evento immancabile nell’estate italiana che torna con l’edizione n. 26, dal 28 luglio al 20 agosto, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino e nelle Città del Vino di tutta Italia.

Un evento che “rappresenta l’essenza del nostro impegno nel promuovere il vino italiano attraverso un approccio culturale e responsabile - spiega Nicola D’Auria, presidente Movimento Turismo del Vino - e con il quale continuiamo a festeggiare i 30 anni del nostro Movimento, con un programma ricco di iniziative culturali, che spaziano dalla musica allo spettacolo, dalle mostre d’arte ai laboratori per i bambini. Inoltre, anche quest’anno avremo l’opportunità di vivere un’esperienza eno-astronomica unica, in perfetta armonia con i movimenti celesti”. “Calici di Stelle” trasforma infatti le serate estive in un viaggio emozionante tra le bellezze naturali e culturali dell’Italia vinicola, “nella consapevolezza di offrire al grande pubblico dei wine lovers un appuntamento che mette al centro qualità del vino e bellezza dei luoghi per un connubio vincente, senza il quale l’estate non è più pensabile”, aggiunge Angelo Radica, presidente Città del Vino.

A proposito dei movimenti dei corpi celesti, proprio a partire dal 28 luglio uno spettacolare sciame meteorico delle Delta Aquaridi, renderà ancora più magica l’esperienza di degustazione in vigna. E il 1 agosto si presenta subito la prima luna piena di agosto, per l’occasione una Superluna. Agosto che è il mese prediletto delle stelle cadenti, da sempre atteso per l’arrivo del picco della “pioggia” delle Perseidi, con lo sciame meteorico per antonomasia raggiungerà la sua massima attività a partire dal 10 agosto per una scintillante “Notte di San Lorenzo”.

E che si potranno ammirare in Trentino Alto Adige, il 29 luglio a Madonna di Campiglio al Ristorante Cascina Zeledria a Campo Carlo Magno, con lo splendido paesaggio alpino sfondo di un aperitivo-degustazione con i produttori attorno ad una piccola baita subito sopra la malga, seguito da cena tipica trentina prima dell’osservazione delle stelle, con l’Apt Madonna di Campiglio. Nel cantine del Friuli Venezia Giulia il calendario di appuntamenti si aprirà, invece, il 28 luglio, tra cene con chef del territorio, eventi nell’antico Castello di Ruttàrs, passeggiate nei vigneti al tramonto, paesaggi mozzafiato, approfondimenti sui fenomeni astronomici e naturalmente grandi degustazioni di vino con i produttori. In Veneto, il 5 e il 6 agosto ad ospitare le degustazioni sarà la lussuosa Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, mentre il 12 agosto l’appuntamento è a Cortina d’Ampezzo nell’elegante ristorante Hotel De La Poste con Venezia Eventi.

Le cantine dell’Emilia Romagna illumineranno le notti stellate il 2 agosto nell’anfiteatro dell’azienda Agrivar di Palazzo Varignana, a Castel San Pietro Terme, con calici di vino sotto le stelle, lettura di poesie e musica. Il 3 agosto doppio appuntamento da Manaresi, a Zola Pedrosa, con una cena-evento a base di prodotti ittici di Chioggia in collaborazione con il ristorante Encanto di Ferrara, e con una sublime cena sotto le stelle da Palazzona di Maggio, ad Ozzano dell’Emilia, per immergersi nella magica connessione tra vino, cibo e astri. In Toscana gli eventi potranno essere goduti anche con gli amici a 4 zampe con le cantine che diventano “pet friendly” e proprio ai “wine lovers” d’eccezione saranno dedicati alcuni appuntamenti dal 4 al 16 agosto: nasce così #ionontiabbandono da un’idea che prende il nome e tag dal progetto #ionontiabbandono lanciato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo per sensibilizzare tutti contro l’abbandono estivo degli animali.

In Abruzzo torna invece la notte speciale nel Castello Aragonese di Ortona, una delle location più affascinanti di tutta la Regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle cantine abruzzesi sotto al cielo stellato, il 7 agosto. Una stella in più, quella Michelin del ristorante Villa Maiella di Guardiagrele, illuminerà l’evento. Mentre per tutta la durata di “Calici di Stelle” 2023, le cantine proporranno attività e iniziative per tutti. Appuntamento anche in Molise proprio nella “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, al Castello de Capua dalle origini medievali trasformato in dimora rinascimentale: le sue sale affrescate creeranno saranno l’ambiente ideale per la degustazione di vini e tipicità molisane, in preparazione alla visione delle stelle cadenti.

“Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, anche in Puglia, alla scoperta delle connessioni tra il fenomeno del carsismo e il vino con la Casa Vinicola Coppi che organizzerà “Calici di Stelle” nella Grotta del Trullo a Putignano, in abbinamento all’evento “Luci nel buio” a cura del Gruppo Ricerche Carsiche. Un’occasione per approfondire gli stretti legami tra territorio carsico e caratteristiche dei vini prodotti sulle colline della Murgia dei Trulli. A seguire, la Cantina Pliniana di Manduria, il 17 agosto, delizierà gli eno-appassionati con degustazioni in musica, intrattenimento salentino e ottimi abbinamenti cibo/vino. E sarà un’edizione speciale dell’evento, in Basilicata, per festeggiare i 30 anni del Movimento Turismo del Vino, in Piazza Mario Pagano a Potenza il 3 e il 10 agosto con intrattenimento musicale, degustazioni di olio extravergine a cura della Fis, street food d’eccezione e momenti di convivialità all’insegna del buon bere con moderazione.

Infine, in Sicilia, ad aprire le danze saranno le Cantine Nicosia il 9 agosto, seguite dal doppio appuntamento nella “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, al Castello Normanno di Salemi organizzato dalla Cantina Colomba Bianca con musica marsalese dal vivo, spettacoli, degustazioni di vino e food di qualità, e da Vaccaro Vini a Salaparuta, con live music band, degustazioni, dj-set e photobooth tra i vigneti sotto il cielo stellato. A chiudere, l’11 agosto, saranno le Tenute Marchesi di Rampingallo con una degustazione di vino sotto le stelle. Last but not least, “Calici di Stelle” 2023 in Sardegna sarà di scena il 9 agosto nello storico centro di Sanluri con una notte interamente dedicata allo street food, l’intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini sotto le stelle cadenti.

